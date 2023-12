Il fascino del presepe vivente. Bravi i bimbi della Malaspina

Si è svolto ieri pomeriggio, nel giardino della scuola elementare Malaspina dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Ascoli centro-D’Azeglio’ in via dei Malaspina, l’appuntamento dell’Isc con il presepe vivente che vede protagonisti gli alunni della primaria ascolana. Un momento come sempre molto emozionante, al quale hanno preso parte tutti gli alunni, ben 300 bambini. Per alcune settimane, coadiuvati dalle loro maestre, i 300 studenti di tutte le classi, dalla prima alla quinta elementare, hanno reperito materiali, costruito fondali, creato costumi e provato per portare in scena nel migliore dei modi la rappresentazione. "Ci tengo a sottolineare – dice la dirigente scolastica, Valentina Bellini - come questa rappresentazione ha visto la partecipazione attiva di tutti i 300 alunni, in uno scenario di effetto che non ha mancato di provocare una profonda riflessione sul tema della pace".

l.c.