Il fascino delle dame La sfida parte dal corteo

Suggestivo, elegante e coinvolgente. Si presenterà così, oggi, il corteo storico della Quintana, che dalle 14.45 muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso per giungere, nemmeno un’ora più tardi, al campo dei giochi. Ancora prima di cavalli e cavalieri, dunque, saranno protagonisti i circa mille figuranti che proietteranno la città, per l’ennesima volta, indietro nel tempo. Ad attrarre l’attenzione degli spettatori saranno, ovviamente, le sei dame scelte dai sestieri per impreziosire e aggraziare la sfilata, grazie al loro fascino e al loro sorriso. La prima ‘signora’ che incrocerà gli sguardi del pubblico, per quanto riguarda ovviamente il corteo di andata, sarà Maja Alberti di Porta Solestà. La dama gialloblù ha 25 anni, è una studentessa di Scienze Pedagogiche all’Università di Chieti ed è figlia dello storico sbandieratore Alberto Alberti. Nel tempo libero dà una mano nel ristorante di famiglia, ‘La Cittadella’, uno tra i locali storici della città. Poi sarà la volta della 32enne Valeria Camaiani, dama di Porta Romana. La ‘signora’ rossoazzurra è una sestierante doc, visto che da molti anni è operativa all’interno del sestiere. Laureata in Scienze della Formazione all’Università di Macerata e con laurea magistrale in psicologia clinica, lavora alla clinica San Giuseppe e, per la Quintana di oggi, indosserà un abito completamente nuovo. La terza dama sarà Marianna Velenosi per il sestiere di Sant’Emidio. Trentenne, la ‘signora della rosa rossa’ è la figlia di Angela Piotti Velenosi, imprenditrice ascolana che fu già dama nel 2017 per i colori rossoverdi. Marianna è responsabile marketing e ‘brand ambassador’ nell’azienda di famiglia. Per quarta sarà il turno di Valentina Formica, scelta come dama da Porta Tufilla. La 51enne partecipa per la prima volta alla Quintana ed è responsabile dell’Esa Boutique. Occhi puntati, poi, sulla 49enne Romina Ripani, dama di Porta Maggiore. Moglie del caposestiere Marco Regnicoli, la signora neroverde lavora da 26 anni dietro le quinte, all’interno del sestiere. Infine, chiuderà il corteo la dama della Piazzarola, la 43enne Maria Giovanna Allevi, che è una commercialista nonché ex campionessa di pattinaggio.

Matteo Porfiri