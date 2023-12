Il fatidico giorno del sì per Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone

Si sono uniti in matrimonio a Napoli Alessandro Cecchi Paone e il fermano Simone Antolini, una cerimonia attesa, intima, curata nei dettagli che la coppia ha fortemente voluto. A firmare l’abito di Antolini, elegantissimo, lo stilista di Fermo Emiliano Bengasi, la figlia di Simone ha portato le fede, a fare da testimone per Cecchi Paone l’ex moglie. Un momento simbolico, un’unione civile che voleva essere anche un modo per raccontare i tanti colori che le famiglie possono avere, nel nome dell’amore. Il sindaco di Napoli Manfredi ha sancito la decisione della coppia di unirsi civilmente, nel nome della legge, Emma Bonino ha mandato un messaggio di auguri e affetto, Alessandro e Simone, che a Fermo sono di casa, hanno intenzione di portare avanti le loro battaglie per i diritti civili, per garantire a tutti un percorso che possa portare il più vicino possibile alla felicità. D’eccezione ovviamente anche gli invitati alla cerimonia, tra i quali molti volti noti. Da Elenoire Ferruzzi, alle sorelle Pompadour (con calze a rete, piume e pailettes) passando per la marchesa Daniela D’Aragone, Michel Altieri, Roberto Gobbi e molti altri.

La festa si è invece tenuta all’interno del Teatro Sannazzaro nel cuore di Napoli. Un ricevimento dal sapore tutto Napoletano con tanto di animazione con Pazzarielli e mandolini e ferro di cavallo di buon auspicio come cadeaux per gli invitati. "Perchè sposarci a Napoli? - spiega Cecchi Paone - Insegno da 25 anni al Suor Orsola, qui ho fatto le elementari, Simone ha iniziato a Napoli la sua vita adulta. Non potevo non accettare l’invito di Manfredi tra l’altro arrivato durante il gay pride, Napoli è una città inclusiva che riconosce ogni tipo di amore e di famiglia e ha molto da insegnare a tutta un’Italia ancora un po’ retrograda. Progetti insieme? Abbiamo già una figlia di 5 anni che con il matrimonio ho deciso di tutelare ulteriormente dal punto di legale e formale. Purtroppo non posso adottarla, l’Italia è un fanalino di coda in questo senso".