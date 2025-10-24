Il femminicidio di Ripaberarda. Rinviato a giudizio Malavolta. Per la Procura torturò la moglie

Inizierà l’8 gennaio 2026 davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Massimo Malavolta. Così ha deciso ieri il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli che ha rinviato a giudizio l’uomo accusato dell’omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Non c‘era Malavolta in tribunale ad ascoltare la decisione del giudice che ha accolto la richiesta del procuratore Umberto Monti. La Procura ascolana gli contesta le accuse di omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato in quanto commesso in danno della propria moglie, nell’ambito del delitto di maltrattamenti, perpetrato con crudeltà, per futili motivi e profittando di una situazione di minorata difesa della moglie che sarebbe stata torturata anche nei dieci giorni precedenti alla notte in cui è stata uccisa: circostanza di cui il marito dovrà rispondere.

All’uomo sono contestati anche i maltrattamenti che avrebbe commesso a partire dal gennaio/febbraio 2024, aggravati in quanto avvenuti anche in presenza dei figli minori. Imputate anche per questo reato le aggravanti dei futili motivi, della crudeltà e, nell’ultimo periodo, anche profittando di una situazione di minorata difesa della moglie, resa ormai del tutto incapace di difendersi o chiedere aiuto, tenuta segregata in casa, incapace anche di parlare e muoversi autonomamente. Malavolta deve rispondere inoltre di lesioni plurime (anche fratture) procurate alla vittima con strumenti da punta e da taglio in varie parti del corpo: volto, testa, collo, braccia, addome, gambe, parti intime: lesioni aggravate dall’essere state commesse in danno della moglie, in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, per futili motivi e con crudeltà. Un quadro accusatorio estremamente grave, commisurato all’inaudita ferocia che ha caratterizzato questo assurdo omicidio. Malavolta rischia la condanna all’ergastolo a meno che la Corte d’Assise di Macerata non riconosca all’imputato qualche beneficio. A tal proposito, in occasione del processo a Macerata, certamente la difesa, sostenuta dall’avvocata Saveria Tarquini, tornerà a chiedere di valutare l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto di Malavolta, positivo alla cocaina, con tracce di assunzione che risalirebbero anche ai mesi precedenti la notte dell’orrore consumata nell’appartamento di famiglia a Ripaberarda.

Peppe Ercoli