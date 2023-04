Il Fermano al Vinitaly "Sacrifici e nuovi stimoli"

Al Vinitaly, manifestazione dedicata al mondo del vino, che si è aperta ieri a Verona, l’Italia la fa da padrone grazie anche al contributo professionale del Fermano nella produzione di vini. Tra i protagonisti dell’edizione 2023, premiati con importanti riconoscimenti, la Cantina Centanni, Vigneti Santa Liberata e Cantina Villa Manù, i cui titolari ritireranno i premi. Dopo ‘Miglior cantina dell’anno’ riconosciuta nel 2022, la Centanni che coltiva vigneti su territorio ascolano e fermano, quest’anno verrà premiata per la categoria biologica Miglior Rosato Vinitaly 2023, con l’etichetta ‘Floralia 2022’.

In attività da tre generazioni, la famiglia Centanni ha ottenuto nel tempo, preziosi riconoscimenti professionali, simbolo di attenzione alle pratiche di coltivazione, vinificazione e proposta sul mercato. "Per noi – commenta Giacomo Centanni – i riconoscimenti sono indicatori di buoni percorsi produttivi da seguire e nuovi stimoli a fare meglio e di più, per il nostro Fermano e per la nostra cultura italiana del vino". Tradizione e passione da tre generazioni anche per la cantina Vigneti Santa Liberata che ugualmente coltiva terreni su territorio fermano e ascolano con cantina a Lido di Fermo, premiata per i due bianchi: Passerina Docg bio ‘Amare’ e Pecorino Docg bio ‘Saggiolo’. "Bene la ripresa commerciale del vino dopo un periodo di calma – dice Giorgio Savini, titolare della cantina e presidente del Consorzio Vini Piceni – anche se i bianchi sono più richiesti dei rossi, ritenuti più impegnativi rispetto ai primi. L’attenzione al biologico dimostra quanto e come la cultura del vino stia cambiando: da una parte il consumatore che vuole sapere cosa beve e torna a concepire il vino come piacere e nutrimento, dall’altra invece l’impatto generazionale si scontra con la responsabilità dei viticoltori che dovrebbero insegnare ai giovani come apprezzare il vino con i suoi profumi, gusto e benefici. I riconoscimenti del Vinitaly sono sempre un lustro per noi, che come tutti i viticoltori siamo aperti alle critiche volte a tenere alto il livello della qualità dei vini della nostra terra". Generosità della natura unita alla sapienza dell’uomo, è anche custodita nella storia dei vini Cantina Villa Manù di Lapedona, della famiglia Allegrini, viticoltori da tre generazioni. Con l’etichetta ‘Incanto’, il titolare Alfredo Allegrini, ritirerà il Premio Miglior vino Biologico Falerio Doc Pecorino.

Per la prima volta in degustazione al Vinitaly, Villa Manù porta alla vetrina del mondo del vino, la sua storia, fatta di sacrifici, investimenti, scelte importanti di produzione, tutto e sempre mirato alla qualità e benessere anche emotivo del vino, affidato ad etichette da nomi soavi come ‘Incanto’ ‘Armonia’ e di imminente uscita ‘Sinfonia’. "Abbiamo sempre creduto che il vino debba rallegrare un pasto, come un’occasione di incontro – dice Allegrini – e per questo abbiamo iniziato a credere nel biologico fin dal 1995. Scegliendo l’agricoltura disciplinare e nessun prodotto sistemico e chimico, è stata durissima all’inizio, sia nel successo della produzione che nell’esplorazione di nuovi mercati. Ora raccogliamo i frutti di questi sacrifici grazie all’apprezzamento e alle richieste dei consumatori che, come noi, scelgono la qualità delle nostre terre".

Paola Pieragostini