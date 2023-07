Il Festival al chiostro Una settimana di eventi

Tra le novità nel palinsesto dell’estate ascolana 2023, c’è la prima edizione del Festival delle generazioni, iniziativa promossa dall’associazione culturale ‘Ap Events’ in collaborazione con il Comune, in programma dall’11 al 18 luglio. Il festival sarà una settimana all’insegna della condivisione nel cuore del centro storico, nel chiostro di San Francesco, cornice che ha visto crescere generazioni di ascolani e che per l’occasione ospiterà eventi, concerti e spettacoli dedicati al confronto reciproco. A inaugurare questa prima edizione sarà il duo blues Barrelhouse, in concerto nella serata di martedì 11 luglio. Dopo due giorni, giovedì 13 luglio, il chiostro di San Francesco ospiterà il concorso di bellezza ‘Bellissima 2023’, mentre le note della On Air band allieteranno la serata di venerdì 14 luglio. Nel corso del weekend, il sabato sera vedrà protagonista lo ‘Young music set’ promosso in collaborazione con ApplyAps, che per l’occasione avrà in consolle Pietro Rienzo e Lorenzo Mariani. La serata di domenica 16 luglio, invece, sarà dedicata alla sfilata ‘Moda sotto le stelle’ in ricordo di quello che è stato il promotore e organizzatore, ovvero Walter Calcagni. Lo spettacolo degli ‘One band’, infine, farà calare il sipario su questa prima edizione del festival. "Il Festival delle generazioni – dice il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – ha un programma molto interessante. Ringrazio Walter Calcagni per tutto quello che ha fatto per la nostra città costruendo eventi importanti e di richiamo nell’arco di 30 anni. Moda sotto le stelle, che fa parte del programma, è stato un evento creato da lui. Stiamo puntando molto sui festival e questo ha quale obiettivo quello di far comunicare le due generazioni, quella più giovane con quella più adulta, cercando di trovare il valore sociale di questa interazione". L’intento è quello di unire generazioni più giovani a quelle meno giovani, con eventi di vario genere. L’ingresso al festival è libero.

Lorenza Cappelli