Il festival del brodetto pronto per il bis in autunno

È una nuova edizione del festival del brodetto, quella che potrebbe andare in scena ad ottobre in occasione della festa del patrono. Gli organizzatori dell’evento enogastronomico e l’amministrazione comunale sarebbero disposti a mettersi in moto per realizzare, di concerto con il Circolo dei Sambenedettesi, un ‘bis’ della fiera che pone al centro il piatto per eccellenza della cultura marinara locale. Attualmente, almeno, l’imprenditore Stefano Greco ha confermato di essere disponibile ad organizzare un evento del genere in autunno, e già alcune settimane fa la cosa era stata preannunciata dallo stesso Gino Troli, presidente del Circolo, che da anni vorrebbe legare il brodetto alla celebrazione del patrono.

Quest’anno, peraltro, un connubio di questo tipo è già stato fatto: l’evento che ha avuto luogo in piena estate, infatti, è stato intitolato ‘Benedetto brodetto’, a significare lo strettissimo legame della pietanza con le radici enogastronomiche della riviera. Nella suddetta festa, va detto, sono state proposte a cittadini e turisti tante altre ricette storiche del posto, fra cui lo stufato di seppie e patate, la chitarra al sugo di panocchie e la coda di rospo in potacchio. È da capire, però, in che cornice questo festival possa essere bissato. Sarà necessario trovare, in tal senso, un accordo con il Circolo, con Viale De Gasperi e con il comitato festeggiamenti del patrono. L’ideale, come detto dallo stesso Troli alcune settimane fa, sarebbe di coinvolgere un cospicuo numero di ristoranti e locali e fare in modo che, per tutto il periodo del festeggiamento, questi propongano il famigerato brodetto e le altre delizie del territorio. Nonostante che la festa delle feste, a San Benedetto, sia quella della ‘Madonna della Marina’, il tributo al santo cittadino è considerato avvenimento tutt’altro che secondario. Come noto si celebra il 13 ottobre, nell’anniversario del martirio, e dal 1679 anche il 12 giugno, giorno in cui cade l’anniversario della traslazione delle reliquie dall’inaccessibile sepolcro, all’apposita cappella della Chiesa pievania.

Nel 1706 si deliberò di annettere alla festa del Patrono la fiera che ebbe inizio nel 12, 13 e 14 ottobre dell’anno successivo e che si svolgeva sulla strada corsale o Lauretana (l’attuale statale 16) dal Fosso di Santa Lucia sino ai confini con Grottammare. Da sempre, ogni festeggiamento è frutto della collaborazione tra chiesa e comune. Il curato per antica consuetudine doveva offrire un pranzo a tutti i componenti del consiglio comunale e a tutto il clero sambenedettese. Il comune dal canto suo pensava all’organizzazione dei festeggiamenti civili che si solennizzavano con lo sparo dei cannoni posizionati sui bastioni. Nel 2004, in occasione dei 1700 anni dal martirio di San Benedetto, la città ha festeggiato il patrono in tutto l’arco dell’anno.

Giuseppe Di Marco