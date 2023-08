Il Festival dell’Appennino Domani tra natura e musica

Decimo e penultimo appuntamento con l’edizione 2023 del Festival dell’Appennino, domani, ad Acquasanta. La giornata avrà inizio alle 15.45 (raduno alle 15.30) con l’escursione che dal paese, con un tragitto ad anello, raggiungerà Castel di Luco e Valledacqua per poi fare ritorno ad Acquasanta. La camminata ha una difficoltà E, ovvero escursionistico per tutti, è lunga 7,1 km, con un dislivello di 432 metri e un tempo di percorrenza di circa 3.45 ore (andata e ritorno). Il ritrovo per l’escursione inclusiva a cura di ‘Comete impresa sociale’ è invece alle 18, a Paggese, per raggiungere Castel di Luco. Sarà una semplice e immersiva passeggiata, tra pietre parlanti e viette in travertino, che esplorerà il percorso artistico ‘Trame di travertino’, ovvero quello che dà la possibilità di ammirare 12 installazioni in travertino. E’ previsto anche un laboratorio sensoriale itinerante con Davide Calvaresi, uno degli artisti le cui opere sono in esposizione, che coinvolgerà in modo accessibile i partecipanti con e senza esigenze speciali. L’esperienza è particolarmente adatta a disabilità sensoriali visive. Al rientro a Paggese sarà possibile visitare il punto informativo di mulattiere e Mete Picene ‘Acquasanta loves Acquasanta’. Massimo 40 partecipanti su prenotazione a ‘Comete impresa sociale’. La giornata, quindi, si concluderà con il concerto del ‘Piceno pop chorus’, coro di Ascoli composto da ottanta persone dai 20 ai 75 anni. La partecipazione all’evento è gratuita.

Infine, per l’ultimo ed attesissimo appuntamento, quello in programma il 9 agosto, il Festival dell’Appenninno arriverà al Lago di Gerosa per una serata all’insegna della magia e dello show. Alle 21.30, dopo una giornata di escursioni e laboratori, sarà di scena lo spettacolo ‘Il lago incantato’ a cura della Compagnia dei Folli con una performance unica nel suo genere. Il Festival dell’Appennino è finanziato da Bim Tronto e Mete Picene ed è realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale ‘Appennino Up’, con la collaborazione di ‘Comete impresa sociale’ per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, in sinergia con i dieci comuni, partner dell’evento, che sono Acquasanta, Arquata, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta. Per informazioni: www.festivaldellappennino.it.

Lorenza Cappelli