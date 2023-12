Il Festival di teatro amatoriale a ‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello

‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello della compagnia di Bisceglie ‘Qui ed Ora’, è il vincitore della settima edizione del Festival nazionale di teatro amatoriale Città di Offida 2023. Nello splendido teatro Serpente Aureo venerdì sera, il sindaco Luigi Massa, ha proclamato il vincitore, a cui è stato consegnato il premio realizzato dalle merlettaie di Offida. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Festival nazionale del teatro amatoriale Città di Offida 2023 Mauro Moretti. Sono stati proposti otto spettacoli da compagnie provenienti da tutta Italia, che con le loro opere hanno divertito, ma posto anche importanti riflessioni sul mondo sociale e culturale. Il Festival di teatro amatoriale è giunto alla sua settima edizione, un’ottima vetrina per la cittadina di Offida e tutto il territorio. Quest’anno sono state candidate 125 opere e ne sono state selezionate 8. Il sindaco Luigi Massa ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’evento e che da due anni è stato riconosciuto fra i Festival più importanti del territorio. A termine della manifestazione, alle 19, in piazza del Popolo c’è stata l’accensione del meraviglioso albero di Natale. Ad Offida in occasione delle feste natalizie si terrà l’iniziativa: Offida sette su 7, dall’8 al 24 dicembre le attività commerciali aderenti all’iniziativa resteranno aperte tutti i giorni della settimana, per consentire di fare gli acquisti con maggiore comodità e dedicare più tempo alla scelta dei regali di Natale.