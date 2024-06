Il Festival diffuso del Piceno. Jazz Ap: Aquino e il suo quartetto

Stasera alle 19.30 al Creuza de Ma di San Benedetto del Tronto, il trombettista Luca Aquino in concerto per presentare l’album Lunaria 2, in quartetto insieme al chitarrista Giovanni Francesca, il contrabbassista Marco Bardoscia e il batterista Gianluca Brugnano.

Dal premio Top Jazz del 2007 ad oggi, ne ha vissute di esperienze Luca Aquino. Tra le innumerevoli collaborazioni importanti, vanno citate quelle con Sting, Manu Katché, Jon Hassell, Lucio Dalla e Mimmo Paladino. Centinaia di concerti e registrazioni discografiche in tutto il mondo. Progetti originali, illuminati e lungimiranti, registrati in luoghi d’arte storici e spettacolari, tra i quali il sito archeologico di Petra in Giordania, il deserto del Wadi Rum e il teatro Quam ai confini con la Siria. I tour nei Balcani, in Scandinavia, in Germania, nell’Europa intera, l’esperienza francese e soprattutto quella in Medio Oriente. I suoi due importanti infortuni facciali, recuperati poi miracolosamente ma che hanno tenuto lontano dalla tromba e dalla scena per tre anni il jazzista italiano, tanto osannato all’estero. Percorsi profondi e impegnativi che hanno arricchito il suono della tromba di Aquino, rendendolo ancora più profondo e immediatamente riconoscibile.

Con questo album importante, cinque anni dopo l’ultimo album a suo nome, Luca, insieme ai suoi amici e storici compagni di viaggi Giovanni Francesca alla chitarra, Marco Bardoscia al basso e contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria, ritorna e racconta una nuova storia con nuove composizioni originali, di cui una dedicata alla figlia Anita e due dedicate ai campioni del pugilato Carnera e l’argentino entocable Nicolino Locche. Alle composizioni originali si aggiunge la rivisitazione di Can’t Help Falling in Love, resa celebre da Elvis Presley, Ironic di Alanis Morissette, Nature Boy di Eden Ahbez, già registrata dal suo idolo Jon Hassell, e Alfonsina y El Mar di Ariel Ramirez, Felix Cesar Luna.

I concerti di JazzAP proseguono sabato 22 giugno a Castignano con il quartetto serbo Eyot alle 20 e alle 22 il quintetto lituano del pianista Dainius Pulauskas suoneranno in Piazza S. Pietro. Domenica 23 giugno alle 18:30, il piano solo del pianista Enrico Zanisi al Belvedere di Forca di Presta.

Venerdì 28 giugno, il trio Euphonia di Eugnio Finardi, con il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile, alle 21:30 in Piazza del Popolo a Offida, concerto preceduto dalla P-Funking band nelle strade del borgo. Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno.

A partire dal 14 giugno e per oltre un mese e mezzo, fino al 30 luglio, i nomi del panorama musicale mondiale guideranno l’onda di eventi che attraverserà il territorio e incontrerà i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo. A luglio, JazzAP si sposta ad Ascoli Piceno per tre giorni consecutivi di concerti in Piazza del Popolo. Sabato 6 luglio alle 23:00 il sassofonista Enzo Favata in quartetto presenta The crossing, domenica 7 luglio alle 21:30 il quintetto di Raffaele Casarano con “Ani’s Live”, preceduto da diversi street concert nel centro storico a partire dalle 19:30. Infine, lunedì 8 luglio alle 21:30, il concerto degli Avion Travel con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori chiude la tre giorni di JazzAp ad Ascoli Piceno.