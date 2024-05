Il festival noir al Giovarti

Sabato alle 18 nella sala ’Nazzareno Luciani’ presso il centro Giovarti di Centobuchi, ci sarà l’inaugurazione del V Festival noir Piceno 2024 di Alchimie d’Arte. Il Festival gode del patrocinio del comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis. L’associazione presenterà la scrittrice Caterina Falconi e il suo romanzo ’Rose di capodanno’ edizione Vallecchi Firenze. Caterina Falconi, laureata in Filosofia, in oltre un decennio ha pubblicato diversi libri di narrativa e di altro genere, facendosi apprezzare come autrice di testi per bambini e ragazzi. Un’operatrice sanitaria viene assassinata in circostanze scabrose e con modalità strambe nel corso di un incontro carnale clandestino sul posto di lavoro. È la vigilia di capodanno e la Questura di Teramo è a corto di personale. L’ispettore capo Vera Ferri, reduce da una relazione abusiva, ravvisa presto nel delitto la mano di uno psicopatico.