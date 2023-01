Il festival ’TeatrOltre’ fa tappa al teatro Ventidio Basso

Farà tappa anche al teatro Ventidio Basso, il festival ‘TeatrOltre’ ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con i comuni del territorio e diventato un palcoscenico sempre più ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei. Ad Ascoli, il 3 febbraio, con inizio alle 21, arrivano due ‘Leoni d’oro’ alla carriera alla Biennale di Venezia. Si tratta di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, l’uno performer-autore e l’altra artista-autrice, che porteranno in scena ‘Hybris’, un lavoro permeato dalla comicità dissacrante e provocatoria che contraddistingue il lavoro dei due e che vede in scena oltre allo stesso Rezza altri sei attori che sono Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi. Il costo del biglietto è di 15 euro (12 euro ridotto). Per informazioni: 0736298770.

l. c.