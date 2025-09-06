Il Festivaliszt fa ancora centro:: "Bene diversificare le musiche"

Bilancio positivo per la XXIII edizione del Festivaliszt con 1.200 presenze complessive nei 4 concerti al chiuso. La restaurata chiesa di Santa Lucia, ha fatto registrare il sold out così come il meraviglioso teatro Mercantini di Ripatransone pieno in ogni ordine e grado per l’acclamatissimo concerto È Kelon che ha chiuso il Festival con un inno alla pace attraverso le struggenti note di Sostakovich; interpretazione magistrale, scelta da Rai 3 come copertina di chiusura del tg Marche. "Ancora una volta, il Festival si è confermato come un appuntamento di rilievo internazionale che proietta la nostra Città e tutto il territorio in una dimensione culturale di ampio respiro – ha commentato il vice sindaco Lorenzo Rossi – Non possiamo che esserne grati a chi ci mette l’anima per far sì che Grottammare, come ai tempi del soggiorno di Liszt, sia una città accogliente verso la grande musica".

Gli fa eco Stefano Fraticelli, presidente del Consiglio comunale di Ripatransone, delegato al Turismo: "Si è rinnovata con risultati estremamente positivi la partecipazione della Città di Ripatransone al Festival Liszt. Il concerto di chiusura della rassegna, tenutosi presso il nostro Teatro Mercantini, ha saputo offrire al numeroso pubblico la misura dell’eccellente entità artistica del Festival, a dimostrazione della sua capacità di essere non un mero calendario di concerti ma un vero e proprio progetto di crescita culturale del territorio veicolato attraverso un’offerta musicale di assoluto pregio". Molto compiaciuta anche Rita Virgili, presidente Fondazione Gioventù Musicale d’Italia: "Un numero maggiore di giovani si è avvicinato alla musica classica, oltre agli appassionati di tutta la Regione che ci seguono ormai da anni. La XXIII edizione ha registrato circa 1200 presenze complessivamente. Siamo davvero molto soddisfatti".

Infine le parole del giovane direttore artistico Giuseppe Federico Paci: "La scelta di diversificare la proposta musicale è stata apprezzata, siamo contenti che il pubblico abbia gradito anche la presentazione di programmi di rara esecuzione e di ricerca di grande livello". Il festival verrà ricordato per la Sonata in Si minore del virtuoso Alessio Falciani, talento ascolano che ad appena 23 anni ha affrontato il capolavoro lisztiano di difficilissima esecuzione, per i 5 bis di Kostantin Emelyanov, acclamato pianista russo, per il dialogo in perfetta armonia tra pianoforte ed il violoncello del duo Baglini/Chiesa.

Marcello Iezzi