Il FestivaLiszt si apre domani col concerto all’alba

Domani il primo appuntamento con il FestivaLiszt. Si apre alle 5,30 con il ’Concerto all’Alba’ nella spiaggia antistante piazza Kursaal con il pianista Davide De Angelis, giovane compositore che fonde elementi classici e contemporanei ed ha come obiettivo quello di trasmettere emozioni trasportando l’ascoltatore in un mondo di sogni e speranze. A seguire la voce recitante dell’attore Eugenio Olivieri. Poi sarà la volta del ’Glem clarinet quartet’. Nel corso del concerto avrà luogo la cerimonia di conferimento del Premio Liszt ’Le Radici della Musica’ all’Accademia d’Ungheria in Roma nella persona del direttore Gabor Kudar. Abbinato al concerto all’alba il VII concorso fotografico che mette in palio diversi premi. I partecipanti al Concorso debbono inviare, entro le 14 del giorno 19 agosto 2023, un numero massimo di 3 fotografie all’indirizzo: [email protected], indicando il proprio nome e cognome e i recapiti cui essere contattati: indirizzo mail e numero di telefono. La premiazione dei vincitori e degli eventuali segnalati si terrà nel corso della serata del 20 agosto. La commissione esaminatrice è composta dai fotografi professionisti: Lorenzo Marcucci e Dino Cappelletti e da un membro dello staff.