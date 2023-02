Il figlio Nando e la visita al rifugio: "Si nascose in quella casa per 2 mesi"

Domenica scorsa Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto, per la prima volta ha potuto visitare la casa di via Roma 166 a Martinsicuro, dove il padre fu tenuto nascosto per sfuggire alla cattura dei tedeschi. Nando dalla Chiesa era stato, sabato pomeriggio, a Monsampolo per presentare il suo libro "Ostinati e contrari, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino". Ad accompagnare Nando dalla Chiesa a Martinsicuro sono stati il presidente dell’Anpi, professor Antonio Bruni e la segretaria dell’Anpi professoressa Annelise Nebbia, figlia del capitano di lungo corso Giovanni Nebbia, che col compagno d’armi Carlo Alberto dalla Chiesa, salvò la flottiglia peschereccia sambenedettese facendo trovare agli invasori il porto vuoto. Il Nebbia e Carlo Alberto dalla Chiesa si ritrovarono poi il 22 dicembre del 1943 a Termoli, sede del quartier generale alleato. La casa dove fu tenuto nascosto Dalla Chiesa, oggi è in ristrutturazione ed è di proprietà della famiglia Corsi. La stanza della soffitta, cui si accede attraverso una botola, a ogni modo, sarà mantenuta intatta soprattutto per motivi di carattere storico. "Carlo Alberto dalla Chiesa fu nascosto nella casa di via Roma da Giuditta Tommolini Corsi insieme al principe Fabrizio Ruffo di Calabria e al partigiano Spartaco Perini – racconta la professoressa Nebbia – Ad indicare la casa di Giuditta per il rifugio dei tre giovani fu Emma Lappa, una crocerossina attiva nell’ambiente partigiano. In casa Corsi c’è una foto dell’epoca che ritrae Dalla Chiesa e sul retro, scritta di suo pugno, una dedica a Giuditta, che riteneva la sua seconda madre, e con la sua firma. Nando, una volta giunto nei pressi della casa, ha scattato innumerevoli foto, compreso l’orto dal quale provenivano le verdure raccolte per preparare i pasti destinati al padre, e i piccoli lucernai che erano stati realizzati sul retro della casa per avvistare chiunque vi si fosse avvicinato. Abbiamo notato una fortissima emozione trasparire sul volto di Nando mentre i ricordi riaffioravano alla mente".

Marcello Iezzi