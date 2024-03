Il film Shine giovedì all’Ospitale

Giovedì alle 21.15 all’Ospitale a Grottammare alta, sarà proiettato il film Shine di Scott Hicks che racconta la storia vera di David Helfgott, pianista australiano vivente. Fagocitato dal padre musicista fallito, che ne fa fin da ragazzo un frustrato patologico nonostante il grande talento. David vince un concorso dopo l’altro, viene invitato a suonare in una importante orchestra americana; sarebbe il grande successo, ma il padre si oppone in nome della famiglia. Allora il ragazzo spezza il vincolo e sprofonda in una vera schizofrenia. Lo salva una sensibile signora non giovanissima, che ha fiducia in lui e forse n’è anche innamorata. Uno dei migliori film degli anni ‘90, in equilibrio fra immaginazione e adesione alla realtà. Grande Geoffrey Rush nel ruolo di David, oscar come migliore attore protagonista. Il film affronta il tema del rapporto tra genialità artistica e follia con grande sensibilità.