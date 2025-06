"Il finanziamento a fondo perduto per oltre 190 imprese del territorio"

Oltre 190 imprese del territorio hanno già beneficiato del finanziamento a fondo perduto fino a 200.000 euro ciascuna, per un totale che ha superato i 27 milioni di euro. È quanto rivelato dal presidente del Consind di Ascoli Piceno, Domenico Procaccini, che, col vice presidente Fabio Polini e i consiglieri Luigino Felicioni e Piero Antimiani, ha rivendicato ieri il ruolo decisivo svolto dal consorzio nello sblocco e nella gestione di una misura attesa da anni. "Senza il lavoro svolto dal Consind, questi fondi non sarebbero mai arrivati alle nostre imprese", ha detto Procaccini. Il riferimento è al finanziamento nato da una misura prevista nella legge finanziaria del 2022 e attuata solo nel 2024, con l’obiettivo di supportare le aziende con progetti di investimento su macchinari, opere interne, ristrutturazioni straordinarie e innovazione tecnologica. La gestione del finanziamento è stata coordinata da Invitalia, con un iter complesso e segnato da ostacoli burocratici. Il finanziamento rientra in una strategia di sostegno alle aree industriali escluse dalle Zes (Zone Economiche Speciali), in particolare quelle ricadenti nell’ex perimetro Casmez.