Il freddo non molla, via libera alla proroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento

Il freddo si fa ancora sentire ed è necessario prolungare il periodo in cui si possono tenere ancora accesi gli impianti di riscaldamento e non solo nei Comuni dell’entroterra, dove il fenomeno si manifesta con maggiore intensità, ma anche in quelli della fascia costiera. Venerdì mattina il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, ha firmato l’ordinanza con cui proroga fino al 25 aprile l’accensione degli impianti di riscaldamento. Una disposizione adottata in considerazione della "coda" invernale che ha abbassato sensibilmente le temperature e che le previsioni meteo confermano anche per i prossimi giorni. Il prolungamento dell’accensione degli impianti termici riguarda sia gli edifici pubblici sia quelli privati. Il documento stabilisce, inoltre, in 6 ore la durata massima giornaliera di accensione, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti per legge.