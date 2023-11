Il fronte dei più piccoli: "La scuola insegni il rispetto"

E mentre anche sotto le Cento torri si si discute della violenza di genere e dell’importanza di educare i ragazzi fin dalle scuole materne, il consiglio comunale dei ragazzi, andato in scena ieri pomeriggio nella sala della Ragione in occasione della giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, ha offerto tanti spunti interessanti prodotti proprio da chi vede il mondo attraverso animo puro e occhi innocenti. "Il coinvolgimento dei più piccoli ha potuto offrire anche a me un’esperienza unica di crescita – commenta il sindaco Marco Fioravanti -. Grazie ai ragazzi sono arrivate tante belle proposte di cui ha potuto beneficiare anche l’attività amministrativa del comune. Tra le vostre indicazioni ce ne sono state molte riguardanti l’ambiente. Va capito che la nostra vita è fatta di diritti e doveri e per dedicarsi alla vita collettiva bisogna fare delle rinunce. Privarsi del divertimento per mettersi al servizio della città è una cosa straordinaria. Voi piccoli date una spinta importante nell’immaginare la città del domani. Quando c’è il rispetto delle idee altrui possiamo arricchire l’altro e viceversa noi stessi. Abbiamo il diritto alla libertà e il diritto alla scuola, ma dobbiamo sempre tenere a mente che purtroppo c’è anche chi questi diritti non li ha". A presiedere la seduta, insieme al presidente Bono, stavolta è stata anche la piccola Emma Sciamanna. I panni di primo cittadino, con tanto di fascia tricolore, invece sono stati ricoperti alla perfezione da Giacomo Di Sabatino. La libertà di espressione del ‘fanciullo’, sancita dall’art. 13 della convezione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, può essere considerata una forma di arte esprimibile attraverso ogni maniera. "Ogni bambino a modo suo è un artista nel modo di esprimersi – sostiene il sindaco dei ragazzi -. E nei prossimi giorni avremo la presenza di tanti artisti sia a scuola che a teatro che a scuola. Noi ragazzi abbiamo la responsabilità di difendere i diritti, migliorando le nostre persone e la nostra collettività". Tante le iniziative allestite in questa settimana. "I nostri ragazzi hanno bisogno di essere considerati e di ricevere credibilità – aggiunge la garante Annagrazia Di Nicola -. Stanno mettendo un grande impegno. Più che mai in questo periodo dobbiamo coltivare i talenti di ciascun giovane".

Oltre al diritto di espressione dei più piccoli si è parlato anche della lotta contro la violenza di genere e di pace. Temi particolarmente sentiti proprio in queste giornate. "Il 25 novembre ricorrerà la giornata contro la violenza di genere – chiosa l’assessore Donatella Ferretti -. In queste ultime ore sono accadute cose molto gravi che hanno visto protagonisti proprio due giovani. La scuola, il contesto che vivete maggiormente, facciamo sì che sia sempre più un luogo dove l’altro sia rispettato e dove ci si possa confrontare senza ricorrere alla violenza".

Massimiliano Mariotti