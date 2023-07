Il fronte dell’opposizione Il candidato entro l’estate

Il ‘Cantiere Riformista’ è entrato nel vivo della propria programmazione con la scelta del candidato sindaco e i punti che comporranno il piano d’azione da mettere in atto. A generare l’entusiasmo è stata l’iniziativa dello scorso 10 giugno andata in scena al chiostro di San Francesco nonostante la pioggia battente. Ieri sera dopo il consiglio comunale il progetto civico che riunirà gruppi politici, associazioni e comitati si è ritrovato per affrontare il delicato discorso legato al nome che sarà chiamato a guidare la coalizione in vista delle prossime elezioni comunali previste per maggio 2024.

Profilo che sarà reso noto entro l’estate. Il dialogo e l’apertura alla città saranno le solide basi per costituire una nuova visione in vista della tornata elettorale prevista per maggio 2024. Tra le sigle firmatarie ci sono Articolo 1, Ascolto & Partecipazione, Attivamente, Dipende da Noi, Per Ascoli, Territorio e Sviluppo, Partito Democratico, Civici e riformisti per Ascoli, Partito Socialista, Movimento 5 Stelle. Il fulcro del nuovo polo centrista sarà la ‘chiamata’ alla città per recepire le istanze che arriveranno in maniera diretta proprio dagli stessi cittadini ascolani. Un percorso iniziato nel 2021 che li aveva visti poi presentarsi ufficialmente alla città nella conferenza indetta lo scorso 17 dicembre alla libreria Rinascita. Fin dal principio l’occhio è stato rivolto nel dare un’alternativa in grado di produrre una svolta per Ascoli. Una città definita ferma, alle prese con un continuo calo demografico e con un preoccupante tasso di disoccupazione. Scenari in atto da una diecina di anni e ulteriormente aggravati dal terremoto del 2016 e dalla successiva pandemia. Per il cantiere riformista i tempi erano ormai maturi per cercare di offrire una nuova visione contraddistinta da un senso di apertura a partecipazione e confronto. Tutte queste realtà di centro-sinistra, finora erano storicamente sempre rimaste distanti tra loro per anni. Stavolta invece è stata l’occasione giusta per decidere di fare un passo indietro e togliere la casacca al fine di perseguire un obiettivo unitario e comune. Nel modus operandi il progetto civico cercherà di recepire tutte le necessità che arriveranno dagli stessi cittadini. I punti sui quali intervenire fin da subito saranno il calo demografico che di recente ha visto San Benedetto superare il capoluogo piceno in termini di abitanti. Inoltre si lavorerà ancher per rendere il territorio maggiormente attrattivo. Tante le altre questioni delicate da toccare c’è il discorso legato alla Carbon con un’area di quasi 30 ettari da riqualificare, per poi non dimenticare i temi legati al potenziamento di università, rifiuti, acqua, scuole, sanità e tanto altro.

Massimiliano Mariotti