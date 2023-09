Il furgone si schianta col carro attrezzi: ferito 59enne

Schianto tra un furgone e un carro attrezzi del soccorso stradale dell’Aci. E’ accaduto pochi minuti prima delle 19 di ieri lungo la statale Adriatica in località Ischia di Grottammare, appena dopo la concessionaria Citroen. Vi è rimasto ferito il conducente del furgone M. P. di 59 anni, che è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e che hanno collaborato con i carabinieri, intervenuti per i rilievi del sinistro, nella gestione della viabilità che si è svolta a senso unico alternato sulla corsia nord. Il carro attrezzi, proveniente da sud, ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio della concessionaria di moto, quando è stato centrato dal furgone che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. E’ stato uno schianto piuttosto severo, con danni ingenti subiti nella parte anteriore del furgone. Il conducente è stato subito preso in consegna dal personale sanitario. Le condizioni del paziente, a ogni modo, non sono sembrate preoccupanti. La viabilità, a quell’ora molto intensa in entrambe le direzioni di marcia, ha subito notevoli rallentamenti.