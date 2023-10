Il futuro dei parcheggi. Gestione sosta, è bagarre:: "Serve sostenibilità economica"

Le prossime mosse pianificate per la gestione della sosta avrebbero dovuto unire sia maggioranza che opposizione, data la rilevanza di una tematica particolarmente importante per l’intera città. E invece le cose non sono andate proprio così nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio. A dividere sono state le riflessioni effettuate sulla scelta del modulo gestorio del servizio di sosta che ad un certo punto hanno visto il dibattito prendere una piega più accesa del previsto. Alla fine dei conti l’approvazione della delibera è arrivata con 22 voti favorevoli e 7 astenuti dopo quasi tre ore di confronto. A sorprendere è stata l’astensione da parte del consigliere di maggioranza Micaela Girardi. "Questa delibera non è una vittoria ma apre una nuova fase – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Nella nuova convenzione avevamo potuto inserire la possibilità di esercitare un riscatto per il riacquisto da parte del comune. Questa delibera così ci permetterà di effettuare le dovute valutazioni sul creare un gruppo di lavoro, avvalerci di un consulente esterno e valutare un possibile modello gestorio per avere una nuova società che potrà governare la politica della sosta e sviluppare un nuovo piano industriale della stessa. Il consiglio è davanti a questo bivio: se far rimanere il concessionario privato che vanta una convenzione fino al 2035 oppure se ragionare sulla gestione attraverso un’analisi economica. Il prezzo per il riscatto previsto è di 6,4 milioni di euro per il 2024, 6,1 per il 2025 e via via a diminuire. Da qui in poi si potranno fare diversi tipi di politiche. Va benissimo riprendere i parcheggi, ma sarà necessaria una sostenibilità dal punto di vista della natura economica perché il comune andrà a caricarsi di un mutuo. Vogliamo immaginare un futuro – ha concluso il sindaco – dove si potrà mettere al centro l’interesse dei residenti e dei turisti".

A non convincere l’opposizione però sono state le varie ipotesi sul tipo di gestione da adottare tra modelli pubblici e privati. E su questo tema si è dibattuto molto a lungo. "Quali sono i criteri per permetterci di capire quale modello gestorio è più ottimale? Preferirei avere parcheggi pubblici gestiti dal comune – interviene il consigliere Francesco Ameli del Pd –, e una discarica in meno. Ma non i parcheggi gestiti dalla stessa società partecipata che gestisce la discarica come Ascoli Servizi Comunali. Piuttosto preferisco che se ne occupino società esterne al comune. Quando dicemmo che con i soldi della Piceno Gas si sarebbero riacquistati i parcheggi non ci sbagliavamo affatto. Ci auguriamo che questa decisione non vada nella direzione di alimentare la prossima campagna elettorale, ma a beneficio della città".

Massimiliano Mariotti