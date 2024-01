Il futuro dei parcheggi. Ipotesi gestione mista

Il 2024 offrirà all’Arengo la possibilità di provare a riacquistare i parcheggi dalla Saba, ma ora la scelta ruoterà attorno a quale sarà il modello gestorio migliore da mettere in atto. Dopo il passaggio propedeutico in Giunta nel prossimo consiglio comunale di giovedì 18 si tornerà ad affrontare la questione legata all’approvazione della relazione illustrativa comprendente la comparazione prevista dal vigente statuto comunale e la proposta del modello di gestione della sosta pubblica a pagamento. Il ridotto ventaglio delle scelte operabili ruota fondamentalmente attorno ad un bivio: un modello a totale gestione pubblica diretta oppure quello all’interno del quale detenere una maggioranza con un partenariato tra pubblico e privato.

L’amministrazione per meglio valutare la scelta ottimale da prendere ha deciso di affidarsi a consulenti e tecnici con conoscenze specifiche che sapranno agevolare la scelta. Il percorso è di fatto iniziato lo scorso 11 ottobre quando il sindaco Marco Fioravanti e il vice sindaco Gianni Silvestri annunciarono con orgoglio la possibilità di avviare un iter per provare ad arrivare al tanto atteso riacquisto. La trattativa tra l’attuale amministrazione e la società romana iniziò di fatto quasi cinque anni fa e riuscì a condurre ad una nota integrativa della convenzione poi approvata in consiglio. Fino a quel momento secondo i patti stabiliti non era previsto alcun riscatto. La cifra stabilita nel 2024 per tornare ad essere proprietari dei parcheggi è di 6.4 milioni di euro, poi a seguire 6.1 milioni nel 2025 e via via a scendere di 350-400 mila euro circa ogni anno ulteriore.

Attraverso la strada che si è decisi di tracciare l’Arengo lavorerà per cercare di sviluppare un piano industriale di sviluppo della sosta che consentirà di rivalutare il centro storico al fine di favorire la vivibilità per residenti e commercianti. L’ipotesi di tentare il riacquisto venne proposta e approvata al successivo consiglio del 30 ottobre. Ora tra le ipotesi che si stanno mettendo al vaglio ci sarà quella della proposta di una società nella quale il comune potrebbe essere l’attore protagonista della gestione sia della sosta che della viabilità. In questo caso di non poco conto sarà l’aspetto economico, poiché gli eventuali utili potranno avere una ricaduta positiva sul territorio dove sia andrebbe a destinare queste risorse.

Massimiliano Mariotti