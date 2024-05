Il futuro della Carbon: "Ci sono scelte migliori"

Le elezioni comunali si avvicinano, e tra i temi scottanti nel dibattito cittadino c’è anche la ex Carbon, o Sice. Quesdto era il tema del convegno andato in scena ieri pomeriggio al polo culturale Sant’Agostino, organizzato da Ascolto&Partecipazione. "Ad Ascoli tutti hanno amici o familiari che hanno lavorato lì. Ha dato ricchezza e stabilità per tanti anni – introduce Carla Rossi – ma c’è lato negativo della medaglia: il problema ambientale e di salute. Ora restano 27 ettari e capannoni che sono una vera e propria cattedrale di veleni nel cuore dell’abitato. Quest’area potrebbe tornare ad essere una risorsa per la città, ma bisogna dare voce ai cittadini. Vogliamo suggerire un metodo diverso di approccio alla questione, i cittadini non devono attendere la decisione ma devono partecipare attraverso azioni di democrazia partecipativa". E infatti, sul tavolo durante l’evento, ci sono anche gli architetti Camillo Botticini e Matteo Facchinelli "venuti dalla Lombardia per mostrare esempi migliori di quelli che abbiamo dimostrato con la Carbon", come sottolinea la Rossi. "Il problema – commenta l’architetto Botticini – è capire cosa di questa memoria industriale può essere riutilizzato, dopo la bonifica, e capire quale tipo di città si vuole costruire, cercando però un equilibrio tra paesaggio e costruzione". E procede così a mostrare 4 progetti al pubblico, estrapolati da 4 città diverse, che "possono costituire una testimonianza per come intervenire ad Ascoli".

Gli esempi sono quelli di Bergamo, dove il progetto di riqualificazione di una zona degradata prevede la creazione di un parco verde, stazioni bus e treni e parcheggio, impianti sportivi. Una seconda ispirazione è quella di un’area a Shanghai dove il progetto disegna un anello verde intorno alla zona. Poi c’è l’area industriale dimenticata di Bagnoli, dove si è costruito un borgo abitato ai limiti della zona e una parte centrale con pinete, spiagge, percorsi ciclopedonali e radure intorno ai monumenti industriali divenuti spazi pubblici. Ultima ispirazione, un parco centrale e un sistema di residenza.

Il commento del candidato sindaco Emidio Nardini arriva invece solo a conclusione dell’evento: "Abbiamo sentito gli architetti, è possibile fare cose incredibili, andare avanti. Ma serve un’amministrazione sciolta da vincoli strani. Io dovrei fare il politico, politica che non ha idee, non ha una visione, si sottomette all’imprenditoria. Una classa dirigente che vuole continuare il suo potere, si sottopone ai poteri economici. Ne abbiamo un esempio: Ascoli è stata tappezzata da manifesti unicolor, saranno costati 400mila euro. Da dove vengono questi soldi? Questa città sta morendo da 25 anni".

Ottavia Firmani