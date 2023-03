Il futuro della città Alloggi popolari al Pennile e arriva un’area camper

Nuova vita per il quartiere Pennile di Sotto che si prepara ad accogliere un importante opera di potenziamento attraverso una serie di interventi volti a completare vari alloggi popolari. A questi si aggiungerà l’allestimento di un’area appositamente destinata ad ospitare camper e caravan. I lavori di completamento dell’edificio C, uno dei 3 palazzi previsti nella procedura attivata da alcuni anni con l’Erap, vedranno la possibilità di disporre complessivamente 52 alloggi. L’intervento trova copertura in uno dei capitoli previsti del bilancio 2023, finanziati con i fondi ministeriali contratti di quartiere 1. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il vice sindaco Gianni Silvestri aveva illustrato la situazione evidenziando lo scenario legato alle tante case popolari purtroppo non in grado di poter essere rese fruibili. Con la diretta conseguenza di non riuscire a smaltire la lunga graduatoria di chi, pur avendone diritto, non riesce a di fatto a poter vedere esaudite la possibilità di accedere alla sistemazione in una di queste case. A Monticelli, come detto nelle settimane scorse, ne verranno realizzati 27 dopo una lunga procedura riuscita a sbloccarsi negli ultimi mesi del 2022.

Attualmente va detto che non ci sono nuove aree da destinare a nuovi insediamenti relativi allo sviluppo dell’edilizia economica e popolare. È stato quindi necessario riallacciare il dialogo con l’Erap per quanto riguarda la zona del Pennile di sotto dove si cercherà di realizzare questi 52 alloggi. Una risposta che purtroppo, ad oggi, non riesce ad essere esaustiva rispetto alle tante richieste avanzate. In città restano infatti ancora numerosi gli appartamenti sfitti nei quali, operando dei piccoli interventi, si potrebbe riuscire a renderli fruibili. Un piccolo passo avanti rispetto alle 283 domande presentate, di cui ne sono state soddisfatte soltanto 25. Il Pennile di Sotto potrebbe accogliere anche la nuova area camper e caravan che l’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare. La serie di sopralluoghi effettuati in varie zone della città avrebbe consentito di individuare la nuova zona con la quale tornare ad offrire un servizio di accoglienza indispensabile per abbracciare un tipo di turismo diverso e che manca da tempo sottol e cento torri. Saranno 300mila euro le risorse individuate attraverso i fondi Cis per le aree del sisma. Uno degli interventi inseriti tra le priorità del piano di opere pubbliche per il triennio 2023-2025.

Massimiliano Mariotti