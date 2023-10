Il futuro della Fondazione. Ecco i motivi della rottura,. Sorrentino tra i papabili

Ci sarà anche stato un problema tecnico legato alla legittimità o meno di una delibera di incarico, ma la sensazione fra i bene informati è che la crisi della Fondazione Carisap nasconda anche (se non soprattutto) problemi di carattere ideologico e politico-sociale. La vicenda, conclusa in questi giorni con le dimissioni del cda guidato dal presidente Mario Tassi, ha origini lontane, quando Angelo Galeati a febbraio 2018 è subentrato a Vincenzo Marini Marini e, anche per ovviare (legittimamente) alla mancanza di esperienza nella guida di una fondazione, ha apportato modifiche significative all’assetto organizzativo, adottando un modello tipico delle fondazioni con più di 20 dipendenti (in Italia ce ne sono 4) rispetto a quella ascolana che ne ha solo 5. Nel tempo sono però nate frizioni interne all’organizzazione che la classe dirigente locale poteva gestire meglio. Un problema di carattere ideologico ma anche di carattere sociale e qui si tratta di capire se sia stato smarrito il senso di fare fondazione.

Negli ultimi quattro anni si è infatti ridotto il ricorso al sistema dei bandi, preferendo un piano triennale che per qualcuno è risultato "senza anima", senza una vera e propria chiave di lettura, che invece una fondazione deve avere. Tenuto conto anche che il compito di una fondazione è aiutare il terzo settore, la sanità, etc., ma non di fare una sorta di lista della spesa che talvolta risveglia gli appetiti e alimenta pressioni su chi deve decidere. Prendiamo, per esempio, il Pinqua. La Fondazione Carisap, anche su istanza del Comune di Ascoli, ha preso una posizione di garanzia di certi adempimenti non presenti nel piano triennale. Quando Marini Marini lasciò la presidenza, nella lettera di commiato auspicò che la Fondazione non diventasse, come qualcuno (anche legittimamente) voleva e tuttora vuole, una supina erogatrice di fondi che inevitabilmente determina una lista di quelli contenti di ricevere, ma un’altra di coloro invece scontenti di non poter attingere ai fondi. Il futuro di un ente come una fondazione non è dunque solo nelle mani di chi ne è presidente, di chi compone il cda o l’organo di indirizzo (tutti soggetti pro tempore); è la stessa comunità che deve essere partecipe e, perché no, anche vigilare. La faccenda della richiesta di revoca del cda e delle dimissioni del presidente Tassi e dei consiglieri di amministrazione sono solo l’atto finale di una crisi che ha origini lontane interne e che poteva essere gestita meglio affrontando con maggiore equilibrio il problema della gestione dell’ente. Sono in molti a sostenere che si poteva fare in modo di sistemare la delibera incriminata invece che andare allo scontro. Cda e organo di indirizzo hanno invece difeso le rispettive posizioni, fino all’inevitabile epilogo seguito all’annullamento, a questo punto tardivo, della delibera stessa.

Per la successione a Tassi, intanto, oltre al nome molto accreditato di Maurizio Frascarelli, c’è chi sussurra anche quello di Marco Sorrentino, sambenedettese, ex dirigente della Ferrero, della De Cecco, poi imprenditore, già alla guida di un’associazione di livello nazionale (Michele per tutti onlus) che aiuta soggetti disabili. Da aprile scorso è nell’organo di indirizzo della Fondazione.

Peppe Ercoli