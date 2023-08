Il futuro della montagna "Più corsi e prevenzione"

Vivere la montagna, ma rispettandola e adottando i dovuti accorgimenti. Prosegue l’intensa attività annuale sviluppata dalla sezione di Ascoli del Cai (Club alpino italiano). Dopo una brevissima pausa agostana il programma di appuntamenti riprenderà a pieno ritmo il suo corso e magari, a partire dalla fine del 2024, potrà vedere un possibile ritorno nelle zone dei Monti Gemelli. Proprio qui nei prossimi mesi prenderanno ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della nuova funivia. Oltre a ciò però il territorio ascolano ha tante altre ricchezze paesaggistiche da offrire. "Di questo nuovo impianto ne abbiamo parlato anche con il Cotuge – commenta Nino Leonardi, presidente della sezione Cai di Ascoli –, e il presidente Lori mi diceva dell’idea di abbracciare i periodi che non riguardano soltanto quando c’è neve. Per quanto riguarda le nostre attività siamo una sezione molto attiva e proprio nel prossimo settembre abbiamo previsto un corso di arrampicata. Lo scorso inverno è stata introdotta una serie di incontri preparatori per affrontare sci e alpinismo. Parliamo di appuntamenti teorici abbastanza tecnici e che quindi vedono coinvolte, di volta in volta, non più di 15-20 persone poiché andiamo a trattare aspetti impegnativi. È stato formalizzato anche un gruppo speleo che riguarda tutto il discorso del sottoterra presente nei nostri territori".

Il Cai di Ascoli, oggi arrivato ad avere la bellezza di circa 430-440 soci, inoltre conferma tutto il proprio impegno nell’offrire a tutti la possibilità di trascorrere splendide giornate in montagna. Soprattutto tenendo in considerazione chi vive in situazioni di disabilità. "Vogliamo ampliare la serie di iniziative rivolgendoci anche alle famiglie che vivono situazioni di disabilità – prosegue –. Abbiamo in preventivo ‘Montagna senza barriere’ che andremo ad allestire a settembre insieme all’Unitalsi a Talvacchia. Abbiamo acquistato due defibrillatori che doneremo ai rifugi perché crediamo che la prevenzione sia un discorso molto importante. Ultimo aspetto da non sottovalutare è la scelta dell’attrezzattura con cui affrontare la montagna. Negli interventi effettuati dal soccorso alpino nell’ultimo anno spesso abbiamo ravvisato una scarsa attenzione delle persone nell’adottare il giusto equipaggiamento o nel rispettare le indicazioni fornite in relazione a certi luoghi".

Massimiliano Mariotti