Il futuro della Quintana C’è il terzo mandato per i capisestiere Tre nuove commissioni

La ‘macchina’ della Quintana riparte e, nel bagagliaio, c’è un carico di novità. Queste, ieri sera, sono state illustrate dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, dal suo vice Cristiano Fioravanti e dal rettore Pier Luigi Torquati, durante l’Assemblea dei 100, che al palazzo dei Capitani ha riunito tutti i consiglieri dei comitati di sestiere e gli organi quintanari. A cominciare dalle modifiche che sono state apportate agli statuti. Per quanto riguarda lo statuto della Quintana, ad esempio, è stato rimosso il ‘comitato degli esperti’. L’organo è stato sostituito da tre diverse commissioni: quella tecnica, quella artistica e quella relativa alla pista. "Ognuna di queste commissioni gestirà al meglio un determinato settore – ha spiegato Massetti –. Vorrei evidenziare il fatto che per la prima volta siamo riusciti a inserire i consoli in una commissione, quella artistica. Poi ci tengo a precisare che non esiste più la figura del responsabile della pista, bensì l’apposita commissione, composta da tre persone: un tecnico di riferimento della Fise (ovvero Maurizio Celani), il rettore e il rappresentante dei sestieri. Ciò consente – ha proseguito Massetti – di mettere la pista quasi completamente in mano agli stessi sestieri".

Un’altra novità riguarda il fatto che, in base ai nuovi statuti, i mandati dei vari comitati dureranno cinque anni, e non più tre. Inoltre, i capisestiere potranno essere eletti anche per la terza volta, mentre fino ad ora c’era il limite di due mandati. Si è discusso anche del passaggio dei sestieri al cosiddetto ‘terzo settore’: procedura che dovrà essere espletata entro l’anno, altrimenti tali associazioni verrebbero considerate commerciali e sarebbero soggette a una pressione fiscale non indifferente. Tra i punti all’ordine del giorno anche i lavori che interesseranno il campo Squarcia. Sono già stati avviati gli interventi per la messa a norma dell’impianto per quanto riguarda il sistema antincendio.

A breve, poi, verrà ampliata l’area dei box, che verrà trasformata in un ulteriore campo di prova della lunghezza di circa sessanta metri. Verrà eliminato lo scivolo e sarà allestito anche un box apposito per i controlli antidoping, come previsto dal regolamento Fise. A ottobre, poi, lo Squarcia ospiterà una gara di salto a ostacoli di rilevanza nazionale. Capitolo marketing: nel periodo quintanaro verranno realizzate delle aree ad hoc, sia al campo dei giochi che in altri spazi cittadini, per la vendita dei gadget, in sinergia con tutti i sestieri. Infine, sono state avanzate alcune proposte per festeggiare al meglio il settantennale della Quintana, che ricorrerà nel 2024. Tra queste, spicca la volontà di far collaborare i sestieri nell’ospitare le fanfare che daranno vita al raduno nazionale dei bersaglieri, che si svolgerà proprio in città il prossimo anno.

Matteo Porfiri