Il futuro della sanità Martedì Grinta al Mazzoni In riviera parola ai primari

Sarà all’ospedale ‘Mazzoni’ martedì mattina, il nuovo commissario, ‘ad interim’, dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Roberto Grinta. Domani tutti i commissari sono stati convocati in Regione che, ricordiamo, nella seduta di giunta di giovedì scorso ha deciso di prorogare loro i contratti fino al prossimo 31 maggio, il tempo necessario per permettere alla commissione di esaminare le domande dei quasi cento candidati al ruolo di direttore generale delle Ast marchigiane. Grinta martedì mattina incontrerà la parte dirigenziale dell’Ast di Ascoli così da fare il punto e iniziare il suo lavoro in una realtà, in questo momento non di facile gestione per via di tensioni sindacali, come quella picena. Nel frattempo, a San Benedetto, è tornata a riunirsi la commissione sanità che l’ex sindaco Pasqualino Piunti aveva istituto durante il suo mandato. Ad Ascoli, invece, lo stesso organismo, esistente, non ha più dato segni di vita. Sarebbe invece auspicabile una maggiore partecipazione della commissione alla vita sanitaria del territorio. Ebbene, in riviera, la commissione ha ripreso a lavorare e a produrre azioni concrete, come la prima, in ordine cronologico, che prevede un’audizione, venerdì, con i primari dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’. "Dopo diciotto mesi – dice Piunti, che ne fa parte insieme ad altre quindici persone in rappresentanza di tutte le forze politiche del consiglio comunale – la commissione sanità ha capito che bisogna fare le audizioni con gli addetti ai lavori e con i portatori di interesse. Cominciamo subito, venerdì 21 aprile, ascoltando i primari, che abbiamo già convocato, dell’ospedale di San Benedetto. Anche se la commissione sanità non ha potere decisionale, l’avevo istituita quando ero sindaco per dare un segnale forte e infatti con essa siamo riusciti a fare implodere l’ospedale unico di vallata e a far sì che la Regione deliberasse per un nosocomio nuovo di primo livello a San Benedetto, per il quale è stata già individuata l’area Ragnola ed è in corso lo studio di prefattibilità. I prossimi step dell’organismo saranno ascoltare gli infermieri, i sindacati, i comitati di quartiere, e il 27 aprile ci sarà un’audizione con il Comitato salviamo il Madonna del soccorso". "Ho chiesto in commissione – continua Piunti –, che Spazzafumo si facesse promotore della convocazione dei sindaci dell’ambito 21 per condividere una linea che è quella di far sì che il parere che viene espresso dalla conferenza dei sindaci diventi vincolante, anche nella scelta del direttore generale dell’Ast. La commissione dovrà fare un documento condiviso che verrà portato all’attenzione della Regione con questa richiesta. Il tutto in un confronto costruttivo con Ascoli".

Lorenza Cappelli