Il futuro dell’acqua Minoranza compatta: "Come stanno i bacini? Tariffe su, qualità giù"

Una mozione per chiedere una serie di azioni concrete in grado di fronteggiare il problema siccità. A parlare di questo delicato tema sono stati i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione. "Tutte le forze di minoranza hanno accolto la proposta di fare qualcosa per fronteggiare la siccità – commenta Massimo Tamburri, Movimento 5 Stelle –. Questo sta diventando un problema molto serio in città. L’acqua che abbiamo da un po’ di tempo viene razionata nei paesi attorno ad Ascoli. Con questa mozione quindi vogliamo chiedere al sindaco una serie di azioni per risolvere il problema. Consorzio di bonifica, Ciip, Bim e Aato potrebbero dirci in che condizioni sono i bacini presenti nel nostro territorio. Se poi vogliamo guardare al futuro sarebbe anche utile iniziare a pensare ai pannelli fotovoltaici galleggianti. Ciascuno di loro consente di risparmiare mediamente 10mila tonnellate d’acqua evitando l’evaporazione. Ci piacerebbe vivere in un territorio dove vengano fatti questi discorsi".

In qualche comune è già avvenuta una raccolta firme e la stessa cosa verrà fatta anche oggi e domani all’inizio di piazza Arringo. "In questo periodo abbiamo visto nascere parecchi comitati spontanei – aggiunge Massimo Maria Speri, Ascolto & Partecipazione –. L’ultimo a Folignano dove si sono raccolte mille firme. Stiamo purtroppo raggiungendo una situazione preoccupante. Dal terremoto in poi la qualità dell’acqua è diventato un problema serio. L’amministrazione anziché dire che siamo i più belli del mondo forse dovrebbe cercare di risolvere queste problematiche. Ci sono stati vari incontri attorno al tavolo dell’acqua, ma le risposte dove sono? La qualità delle risorse idriche non è affatto migliorata. In compenso sono aumentate le tariffe e nei giorni scorsi abbiamo visto il sindaco fare un’elemosina con lo sconto per i cittadini più bisognosi. Il vero problema è dare servizi giusti ed equi alla città".

Anche il Pd ha raccolto la proposta. "Abbiamo sottoscritto questa mozione in maniera convinta perché va a toccare un tema fondamentale per il futuro – sostiene il segretario provinciale Francesco Ameli –. Invitare il comune ad attivarsi per salvaguardare uno dei beni comuni è il primo passo necessario da fare, ma soprattutto chiediamo all’amministrazione che le mozioni proposte vengano affrontare e non rinviate. Vogliamo semplicemente fare il nostro lavoro. Più che una città verde vorremmo che Ascoli fosse una città sostenibile". "Un nodo importante è quello degli sprechi e delle dispersioni dell’acquedotto – conclude Pietro Frenquellucci –. Il fatto che nel nostro territorio, gestito dalla Ciip, ci sia una dispersione lievemente migliore rispetto al resto d’Italia non è un vanto. Un quinto di acqua viene buttato e non possiamo permettercelo. Dobbiamo rendere allo zero perché l’acqua è un bene comune che appartiene a tutti. L’incapacità di affrontare questo discorso in modo serio ed organico parte dalla mancanza di questa consapevolezza. Con la raccolta firme metteremo ogni cittadino nella condizione di chiedere come viene gestito un bene proprio".

Massimiliano Mariotti