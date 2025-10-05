Il futuro delle città. I residenti nel Piceno sono ancora in calo. Ma il crollo non c’è più

Dopo il crollo demografico degli ultimi anni la situazione sembra assestarsi. A dirlo sono gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, che certificano la situazione della provincia picena e di tutti i comuni fino a luglio di quest’anno. Non siamo ancora usciti dall’inverno demografico ma la fotografia appare senza dubbio più nitida, con Comuni che guadagnano qualche residente. Il conto più salato, manco a dirlo, tocca ancora una volta ai comuni del sisma, martoriati nel 2016 e protagonisti di una discesa di abitanti che sembra inarrestabile. Ecco allora che Arquata in un anno ha perso altri 24 residenti, arrivando a quota 909, Acquasanta segna un -25, Montegallo - 16 e Montemonaco -3. A prima occhiata sembrano numeri di poco conto ma basta fare una rapida proporzione con il numero totale di residenti per capire, ad esempio, come un piccolo comune come Montegallo abbia perso in 12 mesi il 4% dei suoi abitanti.

Sorride invece la Vallata, diventata da tempo meta di giovani coppie attratte da costi delle abitazioni sensibilmente più basse rispetto alle due città principali della nostra provincia, Ascoli e San Benedetto. L’exploit lo fa registrare Colli del Tronto che in un anno ha visto aumentare i propri residenti di 65 unità, ma vanno bene anche Castel di Lama e Castorano.

Ascoli resta in perdita, ma confrontando i dati rispetto agli anni precedenti, si nota un netto miglioramento. Sotto le cento torri gli abitanti sono arrivati ad essere 45.255, rispetto ai 45.339 dell’anno prima e a incidere negativamente resta il saldo tra nati e morti, col segno meno già da diversi anni ininterrottamente. Da gennaio ad Ascoli sono nati 127 bimbi, mentre i morti sono stati 307. Il saldo migratorio con l’estero resta al momento il dato in entrata che consente di limitare i danni. Perde qualcosina anche San Benedetto, la città più popolosa della provincia dopo il sorpasso avvenuto nel 2020. Attualmente gli abitanti sono 46.974, ossia 28 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche qui il saldo tra nati e morti è in negativo, addirittura più marcato rispetto ad Ascoli. A San Benedetto, infatti, i bambini nati da gennaio sono stati 123, i morti invece 349. A fare la differenza in positivo ci sono gli arrivi dagli altri Comuni e, soprattutti, gli arrivi dall’estero. Lungo la costa continuano a sorridere, come succede ormai da diverso tempo, Cupra Marittima e Grottammare. Entrambi i Comuni fanno segnare il segno positivo (22 abitanti in più nel primo caso, 38 nel secondo). Piccola contrazione per Monteprandone, dopo anni di crescita incontrastata, mentre si registrano aumenti di abitanti a Carassai, Comunanza e Montefiore. Perdite per Acquaviva, Appignano, Castignano, Folignano, Maltignano, Massignano, Monsampolo, Montalto, Montedinove, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli. C’è un solo Comune, infine, che ha lo stesso numero di abitanti rispetto a dodici mesi prima: è Force, che si mantiene a quota 1.092 residenti.

Flavio Nardini