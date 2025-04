Il futuro dell’ex Carbon. Nuovo sopralluogo sull’area:: "Per la bonifica ci siamo quasi"

La bonifica della vasca di prima pioggia, all’area Carbon, si concluderà a breve. A garantirlo è il sindaco Marco Fioravanti, che nel fine settimana ha effettuato un nuovo sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Presenti, insieme al primo cittadino, anche il commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà, il presidente di Restart, Battista Faraotti, e il dirigente comunale Ugo Galanti, oltre ad alcuni addetti ai lavori. Si è svolto quindi un confronto sull’andamento delle opere e sono state pianificate le prossime operazioni. "Proseguiamo in questo imponente lavoro – spiega il sindaco Fioravanti –, che dovrà restituire all’intera comunità un’area di vitale importanza per il presente e il futuro di Ascoli. Grazie alla costante sinergia con il generale Vadalà, Restart e i vari attori in campo, ci siamo impegnati a concludere a strettissimo giro la bonifica della vasca di prima pioggia, azione essenziale e imprescindibile per poter poi dare il via alla bonifica della restante area". L’inaugurazione di questa prima parte dell’area Carbon, come annunciato a metà marzo sulle pagine del Carlino dallo stesso primo cittadino, avverrà il 16 maggio. La vasca di prima pioggia, è opportuno ricordarlo, è l’area che si presentava come maggiormente inquinata. Inizialmente era stato previsto che il taglio del nastro avvenisse il 27 marzo, ma poi il tutto è stato posticipato proprio a metà maggio, quando verrà portato in conferenza dei servizi anche il progetto di bonifica. Nel frattempo, il forum di partecipazione ha raccolto più di 25 proposte di rigenerazione e si prepara a svolgere un lavoro costante di monitoraggio e presidio fisso all’interno della stessa area.

L’ex Carbon, nel progetto che ha in testa il sindaco Fioravanti, diventerà una ‘cittadella del futuro’, un modello innovativo a livello europeo. Ci sarà una parte destinata agli impianti sportivi, ma anche al verde e ai camminamenti. Un’altra parte, invece, sarà come una sorta di arena per concerti, per ospitare un mercato o per i parcheggi. Un’altra porzione dell’ex Carbon, infine, sarà legata allo sviluppo, all’arte contemporanea e alle start up". La rigenerazione della zona, per l’amministrazione comunale, sarà uno degli obiettivi più importanti da raggiungere entro la fine del mandato.

Matteo Porfiri