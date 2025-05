Il futuro dell’ex Carbon. Proposte di rinascita anche dall’estero:: "Così la città cresce"

Quaranta proposte, alcune delle quali provenienti anche dall’estero. Sono quelle pervenute al Comune di Ascoli in merito alla rigenerazione dell’area ex Carbon. Ad annunciarlo, nelle ultime ore, è stato il sindaco Marco Fioravanti. Ciò, tra l’altro, a pochi giorni dall’inaugurazione della prima area bonificata, quella relativa alla vasca di prima pioggia, con il taglio del nastro previsto per il 16 maggio. Subito dopo questa prima fase, poi, partiranno anche le procedure per avviare la demolizione e la rimozione degli immobili che insistono nell’area. Insomma, per la riqualificazione di una zona cruciale per il futuro della città si entra ormai nel vivo.

"Pochi giorni fa, il 17 aprile, la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto operativo di bonifica – spiega il sindaco – e si è trattato di un passaggio assolutamente fondamentale. Gli elementi caratterizzanti lo stesso piano, con misure di mitigazione del rischio, sono stati illustrati da Restart e ne approfitto per ringraziare il presidente Battista Faraotti. Ciò facendo riferimento ai precedenti incontri e tavoli tecnici, che hanno consentito di contrarre le tempistiche dell’iter di approvazione del progetto di bonifica".

Questo consentirà di adottare tutte le soluzioni più utili per la riqualificazione dell’area dell’ex Sgl Carbon, tra cui quelle emerse dal forum di progettazione partecipata, che saranno puntualmente definite nei nuovi strumenti urbanistici. "Ringrazio di cuore tutti gli enti coinvolti: Regione Marche, Provincia, Arpam, Ast, Soprintendenza, commissario unico per la bonifica delle discariche, Restart e Forum, nonché la ditta incaricata dei lavori, per questo importante passaggio durante la conferenza dei servizi e per aver espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione del piano – prosegue Fioravanti –. Servirà ancora il contributo di tutti per rigenerare il sito. Ci siamo aperti al mondo, sono arrivate oltre 40 proposte, anche fuori dall’Italia. E ognuna di queste mette al centro sia la sostenibilità ambientale che quella economica. Punteremo, con una grande sinergia con il forum di partecipazione e Legambiente, per avere un presidio fisso per la cura, la gestione e la manutenzione di quel sito – conclude il primo cittadino –. Questa visione porterà la città a una grande crescita e a sviluppare una capacità ancor più attrattiva".

Matteo Porfiri