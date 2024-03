Il futuro di Monte Piselli. Ameli: "Serve chiarezza"

Un progetto che sembra destinato a far discutere, quello relativo alla ‘stazione montana 4.0’ che potrebbe essere presto realizzata a Monte Piselli e che è stato presentato sulle pagine del Carlino, nell’edizione dello scorso 5 marzo, dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Quest’ultimo, infatti, ha sviluppato l’idea di una nuova cabinovia e di un nuovo impianto di risalita, prevedendo anche delle opportunità di divertimento e di svago anche nelle situazioni in cui non ci sia neve con iniziative legate, ad esempio, all’escursionismo o ai percorsi didattici per i bambini. In merito al progetto, però, il segretario provinciale del Partito Democratico e consigliere comunale Francesco Ameli ha deciso di interessare direttamente il Cotuge, ovvero il Consorzio turistico del comprensorio dei Monti Gemelli, per chiedere maggiori informazioni. "Sarebbe paradossale che si ripetesse l’imbarazzante situazione nella quale vengono illustrati progetti senza che quest’ultimi siano stati approvati dagli organi competenti – spiega Ameli –. Per questo, spero che tutto il consorzio fosse a conoscenza di quanto si sta pensando di realizzare. Su progetti che vedono l’interesse della collettività, infatti, ritengo che sia fondamentale avere la massima chiarezza, in particolare sui fondi. E per questo ho ritenuto necessario avere chiarimenti sugli investimenti che saranno previsti sul rifugio Walter Pizi e sulla pista ‘campo scuola’, perché altrimenti rischieremo di avere un impianto di risalita che porterà gli avventori in un luogo senza nessuna attrattiva, determinando di conseguenza anche la probabile scarsa convenienza economica per chi dovrà gestire l’impianto e i servizi ad esso connessi. Potremmo ritrovarci, quindi, nella paradossale situazione che i soci dovranno pagare per far funzionare un impianto che non avrà i numeri per essere sostenibile economicamente – conclude Ameli –. Penso che i 12 milioni di euro ottenuti grazie ad un grande lavoro di squadra che era partito già dal commissario Legnini e che è proseguito poi con Castelli, con il coinvolgimento di tanti soggetti istituzionali, debbano essere gestiti in maniera ottimale".

In base alle delibere numero 40 e 42 del Cotuge, rispettivamente del 10 agosto e dell’11 settembre 2023, da un lato era stato approvato il documento di indirizzo della progettazione per realizzare un comprensorio sciistico dei Monti Gemelli, mentre dall’altro era stato deliberato di affidare la redazione di uno studio specifico sulla partenza del nuovo impianto di risalita attraverso l’incarico a un tecnico. Su questo si concentra la richiesta di informazioni da parte di Ameli. La medesima richiesta, tra l’altro, è stata avanzata anche da Fabio Amici, avvocato falconarese che presiede il comitato ‘Trasparenza e Anticorruzione’.