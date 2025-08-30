’Il futuro si coltiva’ domenica al Mulino Sisto V

Si chiama ‘Il futuro si coltiva’ l’evento che per l’intera giornata di domenica prossima animerà il Mulino Sisto V di Montalto delle Marche. Un appuntamento dedicato alla condivisione di saperi, esperienze e buone pratiche legate alla transizione ecologica dei territori e delle comunità. L’iniziativa è promossa da Marchingegno in partenariato con l’Università di Urbino, l’Università Politecnica delle Marche, Fondazione Lisio e SID srl, ed è organizzata in collaborazione con Luoghi Comuni Odv. L’obiettivo è creare un dialogo aperto tra esperti, operatori dell’ambiente e della cultura, ricercatori, imprenditori e cittadini. La giornata vede, fra l’altro, la partecipazione di un gruppo di giovani della Valdaso interessati al futuro dei loro territori e ai grandi temi della contemporaneità, alle urgenze imposte dai cambiamenti climatici, sociali e economici. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10.30 con una sessione di confronto che riunirà voci autorevoli del panorama accademico e professionale. I progetti che saranno presentati spazieranno dal nuovo vivaismo, al recupero dei boschi, alla rigenerazione partecipata e creativa del verde urbano, alle sinergie tra turismo sostenibile e agricoltura.