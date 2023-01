Il Generale Aiosa visita la mostra delle opere sull’Arma

Sta suscitando interesse la mostra delle opere inedite dell’artista ripano Mario Vespasiani tratte dal nuovo ciclo pittorico intitolato Kingdom of Heaven. Tra le personalità che in questi giorni hanno visitato l’esposizione, il generale dell’Arma dei carabinieri Rosario Aiosa, che ha apprezzato la recente ricerca pittorica di Mario Vespasiani, cui ha consegnato la targa del "Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia". Di recente Vespasiani ha realizzato diverse opere dedicate proprio all’Arma dei carabinieri. "La presenza del generale Aiosa è un motivo di gioia e incoraggiamento a perseverare nell’elaborazione di una bellezza che sappia condurre al bene – ha affermato Vespasiani - Ricevere dalle sue mani questa targa così significativa, ha un valore personale molto profondo, come artista e come persona". Durante la visita guidata il Generale ha espresso viva approvazione anche per le opere storiche dell’artista.