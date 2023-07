Il generale Ciro Cocozza a Spinetoli

Il club dei lettori di Spinetoli è ormai una realtà consolidata dell’estate spinetolese e sposa perfettamente con il progetto dell’amministrazione di dare nuova vita al centro storico, specie d’estate. Gli appuntamenti con gli autori richiamano ogni sera cittadini e appassionati da fuori comune. Nei giorni scorsi grande pubblico per la presentazione del libro ‘Il valore delle donne - Come diventare straordinarie nell’era digitale’ di Daniela Tiburzi e Marzia Ascani. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 6 luglio, alle 21, in Piazza Roma, con il Generale Ciro Cocozza per riflettere sull’atrocità delle guerre.