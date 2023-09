Il genio di Virginia Woolf nella sua raccolta di saggi

Oggi, alle 17, alla libreria Rinascita si terrà la presentazione del libro ‘La sorella di Shakespeare e altri ritratti di scrittrici’, raccolta di saggi di Virginia Woolf. Sarà presente la curatrice del testo Mondadori Oriana Palusci, che dialogherà con Carlo Pagetti e Paolo Prezzavento. Sarà un pomeriggio speciale per scoprire alcune delle pagine più toccanti e profonde della geniale scrittrice: dalle scrittrici del Seicento, reali o immaginarie, fino alle consorelle sue contemporanee Katherine Mansfield e Vita Sackville-West, Woolf compone una vera e propria storia della letteratura inglese scritta da donne, e anche una storia della coscienza femminile che si batte per affrancarsi. Culmine di questo percorso è l’opera della stessa Virginia, nella quale si intravede un’Inghilterra utopica in cui le scrittrici saranno grandi perché avranno ottenuto ‘una stanza tutta per sé’.