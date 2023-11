Il gettone di presenza sarà devoluto per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Non è una cifra importante, anzi tutt’altro, ma a volte si dice basta il pensiero e sentirsi vicini ai fratelli che stanno attraversando un periodo di grande emergenza. Su proposta del sindaco Alessandro Rocchi, è stato devoluto l’importo del gettone di presenza del Consiglio comunale di Grottammare, della riunione del 29 maggio, alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna del maggio scorso. In quel civico consesso erano presenti tutti i 15 consiglieri comunali, ciascuno dei quali percepiscono, a ogni riunione, un gettone di 19,99 euro per un importo complessivo di 299,85 euro. Tutti d’accordo nel destinare la cifra in beneficienza. I consiglieri hanno così deciso di versare 199,90 euro a struttura di supporto del Commissario straordinario alla Ricostruzione sul territorio dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche e 99,95 euro alla Caritas Italiana con causale "Emergenza alluvione".