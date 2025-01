Il ’giallo’ del Bar Buozzi: non si capisce chi debba realizzare l’adeguamento

Chi deve realizzare i lavori al bar ‘Buozzi’? La questione, da semplice procedura amministrativa, si è trasformata in un giallo. Risale a quattro giorni fa, infatti, la delibera con cui la giunta ha approvato la sua riqualificazione e riassegnazione: un atto che renderà necessari ulteriori approfondimenti. È stata infatti stralciata la parte in cui si dice che, in fase di assegnazione del bene, verranno valorizzate "le proposte di riqualificazione del medesimo e di adeguamento igienico-sanitario nel rispetto della tutela del bene culturale in cui è inserito il bene vincolato".

Se ne dovrebbe dedurre, insomma, che i lavori non verranno più appaltati al futuro concessionario, ma saranno realizzati dall’ente. Eppure, nel dispositivo viene espressamente stabilito "di fissare, in relazione all’importanza degli interventi di adeguamento igienico sanitari sull’immobile, la durata di almeno 6 anni per la gestione dell’immobile in questione". Termini che sarebbero adatti anche ad una procedura di assegnazione lavori, come forma di ammortizzazione delle eventuali spese sostenute dal privato.

Però, nella delibera di aprile la concessione minima era stata fissata a 10 anni: il che farebbe pensare, nuovamente, ad un lavoro effettuato dal comune. La delibera odierna, però, non dice esplicitamente che tale intervento resterà in capo all’ente. Quindi? È possibile, a questo punto, che il confronto interno alla maggioranza non sia terminato.

Peraltro non è chiaro se il ‘Buozzi’ riaprirà in primavera e se, in quel caso, avrà un nuovo concessionario oppure un gestore temporaneo. Tutte domande che ad aprile erano state poste da Luciana Barlocci in occasione del question time. Il tutto nasce dal fatto che il ‘Buozzi’ utilizza spazi esterni autorizzati stagionalmente, mentre con la variazione si farebbero aree fisse per depositi, dispense e servizi igienici.

Per il manufatto si era immaginata una platea in calcestruzzo e una struttura di legno, per la struttura di 28,3 metri quadrati, rivestita internamente in ceramica. L’adeguamento non tocca il comparto arredi, che quindi dovranno essere realizzati dal futuro gestore. Per portare a termine i lavori ci vorrebbe circa un mese.

