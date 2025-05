Il giardino in memoria di Ilaria

Il giardino retrostante al palazzo ex suore, in via del Cavaliere del comune di Acquaviva Picena sarà intitolato alla memoria di Ilaria Tassotti, capogruppo scout Acquaviva Picena 1, venuta a mancare nel febbraio del 2022. L’intitolazione del giardino vuole essere un segno tangibile per mantenere sempre vivo il ricordo di chi ha dedicato tanto tempo ed energie ai bambini del paese, educandoli sin da piccoli ai valori del rispetto e della lealtà.

"Ha trasmesso la sua gioia agli adolescenti accompagnandoli nella crescita – si legge nella motivazione del Comune – ha insegnato a tanti giovani del paese a sorridere e cantare anche nelle difficoltà e ha ispirato agli altri educatori con la sua passione per lo scoutismo. Ha messo al servizio della comunità la sua capacità di ascoltare, la sua disponibilità e aperura al dialogo con una forte fede nel Signore, non perdendo mai il sorriso neppure durante gli ultimi anni segnati da una grave malattia".