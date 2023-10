Il gioco a premi per le luminarie di Natale

Il comune non ha ancora deciso l’entità delle risorse da stanziare per le luminarie ma conta su una nuova iniziativa per ravvivare il centro e non solo: un concorso a premi. In sostanza, ai clienti dei negozi convenzionati verrebbero rilasciati dei tagliandi, e messi in un’urna. Dopodiché, a inizio anno, la lotteria: in palio buoni spesa nei negozi che hanno aderito al gioco: sarebbero necessarie almeno 150 adesioni. I commercianti hanno fatto notare come la pratica delle luminarie sia partita in ritardo sulla tabella di marcia: per queste, il comune punta tutto sul contributo di imprenditori e sponsor.