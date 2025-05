Il giorno del Club alpino italiano tutto da vivere a Colle San Marco

Nella sala ‘Ceci’ della Pinacoteca Civica di Ascoli, sono stati presentati tre eventi collegati ad ‘Ascoli Città Europea dello Sport 2025’: ‘Cai Day 2025’, ‘Admo League’ e ‘Campionato italiano motosurf’. Sono intervenuti Nico Stallone (assessore allo Sport del Comune di Ascoli), Gianni Giantomassi (presidente Cai Ascoli), Nazzareno Stella (membro Consiglio direttivo Cai Ascoli), Ares Tondi (istruttore nazionale alpinismo Cai), Enrico Alberti (Soccorso alpino Cai), Elvezio Picchi (vicepresidente regionale Admo Marche), Matteo Meschini (vicesindaco di Comunanza), Fabrizio Ambrosi (presidente associazione ‘Jet Quality Form’)e Antonio Filippini (Campione italiano di motosurf 2024). "L’evento del Cai - ha dichiarato l’assessore Nico Stallone - si svolgerà il 25 maggio a Colle San Marco, con attività collegate al mondo sportivo di montagna. Il 27 e 28 maggio, l’associazione ‘Admo-Associazione donatori di midollo osseo’ organizzerà delle manifestazioni sportive, con varie discipline. Infine, il 31 maggio al Lago di Gerosa, l’associazione sportiva ‘Jet Quality Form’ organizzerà una gara del Campionato italiano di motosurf". Domenica 25 maggio si svolgerà il ‘Cai Day’, organizzato dalla sezione ascolana del Club alpino italiano: sotto i gazebo allestiti sul Pianoro di Colle San Marco sarà possibile sperimentare tecniche e materiali, e fare domande a istruttori e accompagnatori. Sarà l’occasione per guardare la montagna con occhi diversi, per avvicinarsi al fascino di un ambiente incontaminato. Martedì 27 maggio (ad Ascoli in Piazza del Popolo) e mercoledì 28 maggio (a San Benedetto in piazza Giorgini) si svolgerà l’ADMO League, sesta edizione della competizione tra studenti degli Istituti Superiori ascolani e sambenedettesi. Le rappresentative di 10 scuole, con oltre 400 ragazzi, si sfideranno in cinque sport: pallavolo, badminton, tiro alla fune, tag-rugby e staffetta. Infine, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, si terrà un evento organizzato dall’associazione ‘Jet Quality Form’, che coinvolgerà i Comuni di Comunanza, Montefortino e Montemonaco. Al Lago di Gerosa, verrà disputata la prima gara del ‘Campionato italiano di motosurf’ (a cui parteciperanno 30 atleti italiani), dando il via al ‘Polo di Formazione Motonautica’ per moto d’acqua e surf motorizzati. Si tratterà di uno spazio formativo di motonautica per i giovani e per le persone con disabilità (le quali, con l’ausilio dei piloti, potranno utilizzare le moto d’acqua).

Giuliano Centinaro