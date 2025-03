Il giorno della piazza sperando nel meteo

Con un occhio a cielo e scongiurando la pioggia, oggi con la Domenica di Carnevale si entra ufficialmente nel clou del Concorso mascherato dell’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. Una domenica che sicuramente già dalla mattina vedrà le macchiette proporre i propri sketch comici e che comunque si aprirà alle ore 12 in piazza del Popolo con il Carnevale di mezzogiorno, riservato ai gruppi iscritti nella categoria OB (Omnia Bona). Poi dalle 15 in tutto il centro storico ci sarà il via al Carnevale in piazza e infine dalle ore 20.30 sempre in piazza del Popolo ci sarà la Festa danzante con la musica di Ubby DJ. Oggi partirà anche la 36esima edizione del referendum de L’Asene che Vola riservato alle maschere singole o alle coppie anche non iscritte al concorso mascherato. Per partecipare sarà necessario ritagliare, compilare e consegnare il tagliando che trovate qui sopra alla Gastronomia Migliori di Piazza Arringo o alla redazione del Carlino in via Vidacilio. Al vincitore dell’Asene che Vola andrà in premio la prestigiosa statuetta in argento realizzata dall’ Silver Gold Art di via delle Zeppelle.