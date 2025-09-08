Il giorno delle doppiette: pari Atletico Ascoli

ATLETICO2L’AQUILA2ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani; De Santis, Nonni (Dal 23’st Feltrin); Bucco, Forgione (Dal 13’st Minicucci), Vechiarello, Coppola (Dal 13’st Muro), Sardo; Maio, Belloni (Dal 30’st Didio) A disp.: Galbiati, Camilloni, D’Alessandro, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini. L’AQUILA (3-4-1-2): Michelin; Tomas, Scognamiglio, Brunetti; Cioffredi (Dal 47’st Lombardi), Mantini, Buchel, Trifelli; Banegas (Dal 28’st Corigliano); Sparacello (Dal 13’st Carella), Di Renzo (Dal 28’st Ndoye). A disp.: Tavcar, Zampa, Ruggiero, Tondi. All.: Sandro Pochesci. Arbitro: Di Parma di Cassino. Reti: 12’pt e 42’pt Di Renzo, 29’pt e 36’st Sardo Note – Spettatori 600 di cui 200 ospiti. Ammoniti: De Santis e Di Renzo. Angoli 3-2. Rec.: 1’-5’.

Dopo tutte le vittorie tra precampionato e Coppa Italia, l’Atletico Ascoli debutta in campionato con un pareggio contro la ‘corazzata’ L’Aquila di Mister Sandro Pochesci. Doppietta di Di Renzo per gli ospiti e doppietta di Sardo per i padroni di casa per un 2-2 davvero spettacolare. Abruzzesi che passano in vantaggio al 12’. Fa tutto Di Renzo, forse aiutandosi con una spinta per liberarsi di De Santis, il suo tiro ‘sporco’ e non certo irresistibile beffa il portiere Di Giorgio per lo 0-1. Continua a giocare bene L’Aquila con l’attenta regia dell’ex Ascoli Marcel Buchel e, su una palla persa banalmente da Coppola, Mantini prova l’eurogol da centrocampo con Di Giorgio fuori dai pali, ma il pallone supera di poco la traversa. La risposta dell’Atletico Ascoli è affidata ad un gran tiro di Sardo da fuori area anche questo alto. Punizione di Coppola testa di Nonni a lato. È il preludio al gol del pareggio, su cross di Bucco girata di Maio con il portiere Michelin che non trattiene e Sardo ribadisce in rete per l’1-1. Allo scadere L’Aquila torna in vantaggio con un cross di Cioffredi che Di Renzo, anticipando De Santis, trasforma con un gran colpo di tacco con il pallone che si infila all’angolino opposto.

La ripresa si apre con una bella palla filtrante di Maio per Belloni che non tira subito, si allarga e colpisce l’esterno della rete regalando l’illusione del gol ai supporters bianconeri. Ci prova ancora Belloni dopo un bell’assist di Minicucci, ma la conclusione è ancora alta sulla traversa. L’Atletico Ascoli macina gioco e prima sfiora Il pareggio con un colpo di testa ravvicinato di De Santis e poi trova il gol con un gran tiro a giro di Mattia Sardo che infila il pallone sul secondo palo: 2-2. L’Atletico insiste e un diagonale di sinistro di Maio viene smanacciato dal portiere Michelin senza che nessuno riesca a ribadire in rete. I bianconeri sembrano avere più benzina e vanno ancora vicini al gol su un bel cross di Sardo che Bucco, da posizione defilata, spedisce alto sulla traversa. Ultimo brivido con un cross di Bucco che attraversa tutto lo specchio della porta senza che Didio riesca a ribadire in gol. Finisce 2-2 tra gli applausi del pubblico.

Valerio Rosa