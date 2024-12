Il giorno di Santo Stefano tutta la famiglia a teatro

Giovedì alle 17, nel giorno di Santo Stefano, il Teatro delle Energie di Grottammare ospiterà il terzo appuntamento della rassegna "Natale a Teatro", la stagione di spettacoli per bambini e famiglie del comune di Grottammare, in collaborazione con Proscenio Teatro di Fermo. Dopo i successi dei primi due spettacoli, le prenotazioni sono aperte anche per il terzo e penultimo appuntamento, che vedrà in scena proprio la compagnia Proscenio teatro con la sua ultima produzione, "Avventure straordinarie". Un grande pozzo, un cantiere a cielo aperto. Due esploratori scandagliano il sottosuolo alla ricerca di qualche cosa di sensazionale rilevato dai loro strumenti di superficie, qualche cosa di cui ignorano le dimensioni e la fattezza, qualche cosa che mai nessuno ha misurato prima di allora. E’ sotto di loro: come respira, come si nutre, che abitudini ha, è ostile? Non hanno altra scelta che andare a verificare. Prenotazione dei biglietti la mattina del mercoledì e del giovedì, chiamando il numero 331 4022876. Si potranno anche acquistare in loco nel giorno dello spettacolo.