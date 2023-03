Il ’Giovane che declama’ di Pericle Fazzini sul nuovo lungomare

Al ’Giovane che declama’ (1937-38) di Pericle Fazzini è affidato il saluto al nuovo Lungomare della Repubblica. Una fusione in bronzo, supervisionata dall’autore nel 1986, sarà esposta dal 23 aprile al 9 ottobre in uno degli slarghi riqualificati del viale marino centrale. La scultura è stata ammirata in molti musei del mondo, fu scelta da Vittorio Sgarbi per rappresentare le Marche all’Expo di Milano 2015, nell’ambito della mostra ’Tesori d’Italia’. La copia dell’opera realizzata da Pericle Fazzini in legno, tra il 1937 e il 1938, proviene dalla Collezione Eredi Fazzini e appartiene al gruppo scultoreo ’Momenti di solitudine’. "Sin dall’inizio abbiamo immaginato la riqualificazione del Lungomare non solo come un’opera materiale di recupero urbano, ma come un intervento di politica culturale che permettesse a coloro che vivranno questo nuovo spazio di cogliere simboli, immagini, parole dei personaggi illustri grottammaresi – afferma il sindaco Piergallini – L’esposizione temporanea del ‘Giovane che declama’ è l’iniziativa più significativa in tal senso. Per sei mesi, lo straordinario itinerario fazziniano avrà una tappa in più e tutti potranno ammirare un grande capolavoro".