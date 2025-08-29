Il giovane pestato è stato dimesso: "Ma adesso intervenga il sindaco"

L’aggressione subita dal diciottenne sambenedettese, studente, cameriere in uno chalet sul lungomare, avvenuta nella notte fra martedì e mercoledì nella rotonda di Porto d’Ascoli, ha suscitato indignazione e preoccupazione in tutta la città. Il giovane è stato dimesso dall’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ con una prognosi di 21 giorni per la frattura del setto nasale e varie ecchimosi al volto e in altre parti del corpo. Con lui la gang, fra cui un minorenne d’origini marocchine, sono stati picchiati e strattonati anche alcuni compagni che, a ogni modo, non hanno subito danni.

Nella mattina di ieri lo studio legale associato Renzo Vespasiani ha formalizzato la denuncia negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza, i cui investigatori erano già a lavoro. Ascoltata la vittima dell’aggressione, figlio di una commerciante sambenedettese, insieme ai compagni che hanno assistito e in parte anche subito l’aggressione attuata da tre ragazzi, figli di cittadini d’origine straniera, mentre prosegue la visione delle immagini della videosorveglianza cittadina.

"Il mio ragazzo è stato picchiato selvaggiamente senza motivo da tre giovani, alterati e attaccabrighe che lui stesso conosceva – ha affermato la mamma della vittima dell’aggressione – Poteva essere il figlio o il nipote di qualsiasi cittadino, per cui mi aspetto una presa di posizione anche da parte del sindaco, poiché questi eventi non sono più tollerabili. Serve un cambio di passo nella sicurezza della nostra Riviera. Andremo fino in fondo con i nostri legali, senza fare sconti a nessuno. La nostra famiglia sta subendo un trauma per un evento inspiegabile e gli autori non la passeranno liscia". I nomi degli autori della vile aggressione, messa a segno con bastoni, caschi e altri corpi contendenti, sono scritti nero su bianco nella denuncia presentata alla polizia.

Marcello Iezzi