Il Giovedì grasso . La musica è protagonista con GemBoy e D’Avena:: "Torno qui dopo 10 anni"

Sorridente più che mai, nonostante le lunghe file di fan in coda per un autografo e una foto. Cristina D’Avena non si smentisce mai e continua ad essere una star amata da grandi e piccini. In chiusura del concerto la cantante aveva annunciato sul palco che ci sono tante novità in cantiere e così, ne abbiamo approfittato per farle qualche domanda. "La verità è che noi non ci fermiamo mai, almeno io non mi fermo mai. E sì, ci saranno tantissime sorprese, sia in TV ma anche con la musica in sé.

Insomma, stiamo preparando tante cose molto interessanti anche per i bimbi della nuova generazione, perché è vero sì che ci sono pochi cartoni visto che ne arrivano sempre meno, ma noi siamo sempre alla ricerca di cose nuove, di cartoni nuovi, di serie anche molto interessanti per i bimbini. Abbiamo anche notato ad esempio con doraemon ‘siamo fatti così’ che sono le nostre sigle, i nostri cartoni ma anche i bimbi di oggi hanno seguito questi cartoni con affetto, e si sono affezionati non solo ai personaggi ma anche la anche alla sigla. Insomma, siamo pronti per nuove avventure". Non è però la prima volta che la cantante fa tappa in città, per rispolverare con un po’ di nostalgia vecchi ricordi o crearne prontamente dei nuovi. "Un tuffo nel passato", "Mi sento di nuovo una bimba" commentano gli ascolani in fila per acquistare il merchandising. A 10 anni di distanza però l’emozione sembra essere la stessa per Cristina D’Avena, che ci dice: "Dopo tanti anni torno ad Ascoli, sono venuta tanto tempo fa, quasi 10 anni fa ma è sempre un’emozione. Questa volta ho visto tanti bambini, tanta gioia, tante persone che avevano voglia proprio di condividere i cartoni, le sigle. Cantavano tutti, è stato bellissimo. È stata veramente un’esperienza indimenticabile. Quindi davvero ringrazio Ascoli e il popolo di Ascoli perché come ogni volta è stato fantastico". Un inizio di Carnevale con il botto dunque per grandi e piccini, a partire dal corteo mattutino che ha aperto le danze con il Re Carnevale fino al concerto nostalgico ma pieno di energia del pomeriggio.

Ottavia Firmani