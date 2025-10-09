Il giudice Raffaele Agostini nuovo presidente del tribunale

Il giudice Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli. Da mesi il suo nome era stato indicato fra i papabili più accreditati; l’ufficialità è arrivata ieri con la votazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata con 18 voti a favore di Agostini e 8 per Maria Rosaria Parruti, presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila (attualmente facente funzioni): 5 gli astenuti. "Sono contento di tornare a casa" ha commentato ieri a caldo Agostini dopo aver appreso la notizia ascoltando la diretta di Radio Radicale che tutti i mercoledì segue i lavori del Csm trasmettendola a sua volta.

Erano 10 i candidati iniziali alla presidenza del tribunale di Ascoli; qualche mese fa è avvenuta la prima, sostanziosa, scrematura da parte della commissione composta da sei membri che hanno isolato le posizioni di Agostini e della collega Parruti che dalla sua aveva un’esperienza direttiva di 8 anni, contro i 5 del giudice ascolano. Nella decisiva riunione del Plenum del Csm di ieri mattina, sono stati esposte le due candidature e infine i membri sono andati al voto, espresso con modalità elettronica, che ha infine visto prevalere Agostini.

Il neo presidente del tribunale di Ascoli ha 62 anni, è ascolano doc, e la sua vita professionale è trascorsa nelle aule dei palazzi di giustizia. Ha iniziato l’attività forense nel 1993 come pubblico ministero a Catanzaro, dove è rimasto fino al 1996 quando si è trasferito all’Ufficio di Sorveglianza di Macerata; qui è rimasto 10 anni, occupandosi anche dei detenuti del 41 bis, il cosiddetto carcere duro. Dal 2006 al 2020 è stato in servizio al tribunale di Ascoli dove ha svolto i più svariati compiti nel settore civile (fallimenti, esecuzioni, tutelare, etc.), con qualche supplenza anche nel penale. Si è occupato, tra gli altri, del fallimento dell’Ascoli calcio, che ha decretato nel 2013, all’epoca di proprietà di Roberto Benigni. Il successivo febbraio 2014 la società bianconera fu poi acquisita all’asta da Francesco Bellini, scomparso in Canada lo scorso luglio.

Nel 2020 ha assunto l’incarico di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, incarico che ora lascerà per assumere quello di presidente del tribunale di Ascoli; l’investitura avverrà nei prossimi mesi. Nel frattempo il neo presidente del tribunale di Ascoli avrà modo di approfondire l’attuale realtà che andrà a dirigere.

Peppe Ercoli